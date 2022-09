Shérif : 2 adjoints tués alors qu’ils purgeaient un mandat en Géorgie

ATLANTA (AP) – Deux députés ont été tués jeudi soir alors qu’ils purgeaient un mandat dans une banlieue près d’Atlanta, et un suspect est resté barricadé dans une maison, ont annoncé les autorités.

Le bureau du shérif du comté de Cobb a d’abord tweeté que les deux adjoints étaient “morts dans l’exercice de leurs fonctions” et qu’une équipe SWAT et d’autres agents des forces de l’ordre étaient restés sur les lieux.

Le bureau du shérif du comté n’a publié aucune information supplémentaire telle que l’identité des officiers ou les circonstances dans lesquelles ils ont été tués. Il a déclaré que plus d’informations seraient publiées plus tard.

WSB-TV a rapporté que des habitants du quartier voisin ont déclaré avoir entendu plusieurs coups de feu, puis vu des agents des forces de l’ordre envahir la zone.

Les autorités n’ont pas immédiatement identifié le suspect et les détails du mandat et des tentatives de le signifier n’ont pas été immédiatement divulgués.

Le Georgia Bureau of Investigation, la principale agence de lutte contre le crime de l’État, a déclaré séparément dans un tweet qu’il envoyait ses condoléances au shérif du pays, Craig Owens, et à son bureau pour la mort des députés.

Le vaste comté de Cobby, avec plus de 760 000 habitants, est situé juste au nord-ouest d’Atlanta et est l’un des comtés les plus peuplés de Géorgie.

The Associated Press