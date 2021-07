Sheridan Smith redevient blonde dans un premier cliché époustouflant depuis la séparation du choc avec son fiancé Jamie Horn

SHERIDAN Smith a lancé son nouveau look glamour aujourd’hui lors de son premier cliché depuis sa séparation de son fiancé Jamie Horn.

L’actrice, 40 ans, s’est remise au travail après la séparation choc et a épaté les fans avec son relooking.

Sheridan Smith a dévoilé son nouveau look[/caption]

Partageant un selfie sur Instagram, elle a écrit : « #backtoblonde par @carlbowes_ & @lesleybrennan5 nouveau travail commence . «

Les fans l’ont comparée à Britney Spears dans les années 90 et l’ont complimentée dans les commentaires.

Certains l’ont qualifiée de « superbe » et de « belle » tandis que d’autres ont laissé des emojis cœur et flamme.

La semaine dernière, The Sun a révélé en exclusivité que Sheridan et Jamie s’étaient séparés.

Cela s’est produit un peu plus d’un an après que le couple a accueilli la naissance de leur premier fils Billy en mai de l’année dernière.

L’actrice de Cilla Sheridan a rencontré l’ancien courtier d’assurance Jamie, 31 ans, sur l’application de rencontres Tinder en 2018 et ils se sont rapidement fiancés.

Dans une déclaration conjointe donnée au Sun dimanche, le couple a déclaré: « C’est avec une grande tristesse que nous avons décidé de nous séparer un peu.

« Nous restons tous les deux complètement déterminés à élever notre beau garçon Billy ensemble. Nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période difficile. Merci. »

Le couple est apparu l’année dernière dans un documentaire unique d’ITV intitulé Sheridan Smith: Becoming Mum qui a suivi sa grossesse.

La star gagnante du BAFTA est sortie avec l’ancien courtier d’assurance pendant trois ans[/caption]

L’amateur de chiens Sheridan, qui a récemment présenté Pooch Perfect sur BBC One, se concentre maintenant sur les projets de travail à venir.

La star multi-primée est l’une des actrices les plus aimées du Royaume-Uni.

Elle est apparue dans une multitude d’émissions mémorables aussi diverses que Mrs Biggs, Gavin et Stacey, The Royle Family, Benidorm et Jonathan Creek.

Elle joue également dans le nouveau film Railway Children qui sortira l’année prochaine.

Le couple, qui a accueilli leur premier fils Billy en mai de l’année dernière, a déclaré « C’est avec une grande tristesse que nous avons décidé de nous séparer »[/caption]

Parlant des premiers stades de la parentalité et de l’accouchement en confinement, Sheridan a déclaré : « C’est surréaliste. Vous vous promenez un peu dans un état second.

« S’il n’y avait pas eu de pandémie, nous aurions eu plus de monde sur qui compter pour pouvoir tous les deux nous reposer.

« Mais Dieu merci, nous nous sommes rencontrés, car Jamie a également passé beaucoup de temps avec le bébé – alors je me suis endormi entre les tétées.

Le couple est apparu dans le documentaire d’ITV ‘Sheridan Smith: Becoming Mum’ qui a suivi sa grossesse[/caption]

Parlant de la parentalité en lock-out, Sheridan a déclaré: « Dieu merci, nous nous sommes rencontrés, car Jamie a également pris beaucoup de temps avec le bébé »[/caption]





« Mais nous nous promenions comme des zombies et nous ne savions pas vraiment quel jour on était.

«Quand il y a ce paquet de joie, cependant, les bons moments compensent les mauvais. C’était juste nous en tant que petits trois, sans autres personnes sur qui compter.

« Mais tous ceux qui ont eu un bébé disent toujours qu’il faut continuer et le faire. »