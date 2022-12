Sheridan Smith porte d’énormes lunettes de soleil à son arrivée à Virgin Radio à Londres

SHERIDAN Smith avait l’air d’une star de cinéma lorsqu’elle est arrivée hier à Virgin Radio à Londres.

La femme de 41 ans a séduit dans une paire de lunettes de soleil énormes et avec un manteau de couleur camel en bandoulière sur ses épaules.

Grille arrière

Sheridan Smith avait l’air très chic avec ses grandes nuances sur[/caption]

Grille arrière

La star s’est dirigée vers Virgin Radio pour parler de sa nouvelle émission[/caption]

Montrant son sens du style cool, Sheridan portait une paire de jeans taille haute et une chemise blanche en dessous.

Sheridan était là pour discuter de sa nouvelle comédie, Rosie Molloy abandonne tout, sur The Chris Evans Breakfast Show.

Parlant de son rôle dans la nouvelle comédie Sky, qui sort aujourd’hui, elle a dit à Chris : “Je joue Roise Molloy. Elle est accro à tout.

« C’est à peu près ce que dit le titre : Rosie Molloy abandonne tout. Alors oui, c’est bien amusant. C’est sauvage, fou.

La star de Father Ted, Pauline McLynn, joue la mère de Sheridan dans la série.

Elle a expliqué: «Je suis la maman. Je suis la mère de Rosie Molloy, une Irlandaise du Nord qui, comme le reste de la famille, est un peu décalée.

«Ils sont totalement reconnaissables, mais vous découvrez pourquoi ils sont aussi étranges qu’ils le sont, tout au long de la série. Il est logique que Rosie soit le désordre très heureux qu’elle est.

Le projet voit Sheridan retrouver l’écrivain Susan Nickson avec qui elle a travaillé sur Two Pints ​​of Lager and a Packet of Chips.

“Je pense qu’elle est un génie, et nous n’avons pas travaillé ensemble depuis si longtemps, donc revenir ensemble sur ce sujet était vraiment spécial, alors j’espère que les gens l’aimeront”, a déclaré Sheridan.

La star de Gavin et Stacey a ajouté: “Tous ceux qui le regarderont connaîtront une Rosie ou seront comme Rosie.

“J’espère vraiment que ça touchera à la maison. C’est hilarant par moments et il y a plein de moments émouvants.

“Je ne veux pas en dire trop, mais j’espère juste que les gens se connectent et regardent.”

Getty

L’actrice joue le rôle principal dans une nouvelle comédie Sky[/caption]