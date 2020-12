Sheridan Smith et Joanna Lumley font partie des stars qui se joignent à This Morning pour un panto de jour.

Les patrons d’ITV disent que c’est un « mash-up panto » avec des personnages comme Aladdin, Dick Whittington et Blanche-Neige.

Holly Willoughby est Cendrillon et Phillip Schofield sera son meilleur ami Buttons alors qu’ils se lancent dans un voyage pour assister au bal de ce matin.

Sheridan, qui joue Peter Pan, a déclaré: «L’ensemble des industries du théâtre et de la création ont été dévastées par le virus et le verrouillage.

«J'espère que faire ce panto avec This Morning fournira à certaines de ces personnes le travail indispensable et donnera à tout le monde … de l'espoir et des rires.







(Image: Dave Benett / Getty Images)











La star absolument fabuleuse Joanna, jouant une méchante belle-mère, a ajouté: «Nous tous qui comparaissons devant le public sommes douloureusement conscients de la situation désespérée de tous ceux qui font des spectacles et des pièces de théâtre – le chœur, les danseurs, puis les coulisses, les chorégraphes et maîtres de chœur, accessoires et costumes et habilleuses, écrivains… la liste est longue.

«Pouvoir les aider de quelque manière que ce soit est un privilège. Ils ne reçoivent aucune des aides financières qui leur sont versées. »

D'autres stars apparaissant comprennent Christopher Biggins, le Dr Ranj, Gyles Brandreth, Lisa Snowdon et Alison Hammond.







(Image: PA)



Ruth Langsford et Eamonn Holmes apparaîtront, avec Alison Hammond et le gagnant de Britain’s Got Talent Jon Courtenay.

This Morning bénéficie actuellement d’audiences record.

L’émission du 11 mai a progressé de 156% sur un an, avec près de 2 millions de téléspectateurs.

* Le panto de ce matin est diffusé le vendredi 11 décembre à partir de 10h sur ITV.

