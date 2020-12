Sheridan Smith s’est ouverte sur la maternité et dit que devenir parent a mis fin à ses nuits sauvages alors qu’elle s’est enfin retrouvée.

La star de la télévision de 39 ans est la mère de son fils de sept mois, Billy, qu’elle a accueilli avec le fiancé du courtier d’assurance Jamie Horn en mai de cette année.

Avant la naissance de son fils, Sheridan était vénérée comme l’une des meilleures actrices de sa génération, mais aussi comme l’une des plus folles car les indigents la faisant tomber des boîtes de nuit ont entaché sa réputation.

S’ouvrant sur la maternité, Sheridan dit qu’elle a l’impression que devenir mère a éveillé en elle un sens du but et l’a aidé à calmer son anxiété et ses doutes.







(Image: Instagram)



S’adressant au magazine Mail on Sunday’s You, Sheridan a expliqué qu’elle se sentait perdue avant de devenir parent et a déclaré que son fils l’avait mise à la terre.

Elle a expliqué: «Les choses semblaient si compliquées et maintenant tout est si simple.

«J’ai cherché ça toute ma vie. J’ai cherché dans les mauvais endroits – dans les boîtes de nuit, sortir boire, me pousser avec le travail. Maintenant, dans ce petit bébé, j’ai trouvé… que je suis en paix avec tout.







(Image: BBC / Beyond Productions)



La star a poursuivi: «Mes priorités ont toutes changé. Je ne veux pas aller dans les boîtes de nuit, faire la fête ou boire.

«Je suis au lit à 21 heures et, de toutes les choses que j’ai jamais faites, je sens que j’ai vraiment accompli quelque chose. Quoi que j’ai fait avant, je ne me suis jamais senti fier de moi. Maintenant, en devenant maman, je me sens incroyablement fière.

Dans son interview, la star gagnante des BAFTA, Sheridan, a expliqué que les pressions de la célébrité l’avaient laissée «anxieuse tout le temps» après que les publicistes lui aient appris quoi dire et quoi faire – seulement pour qu’elle s’exprime librement.

Elle a dit qu’elle était consciente de sa réputation de tabloïd lorsqu’elle est devenue la cible d’une blague cruelle lors d’une cérémonie de remise de prix en 2016, où l’animateur Graham Norton a plaisanté en disant que boire un verre s’apparentait à «quelques verres de difficultés techniques».

La barbe était considérée comme une fouille chez Sheridan qui avait joué dans une production du West End qui était fréquemment annulée en raison de problèmes techniques que certains ont plaisanté en raison du fait que la star était ivre sur scène – une accusation que Sheridan a toujours démentie.

À l’époque, Sheridan faisait face au fait que son père était en train de mourir d’un cancer et qu’elle prenait soin de lui.

Elle a ensuite arrêté brièvement le showbiz, étant seulement encouragée à revenir après que les fans l’aient rassurée sur sa capacité à agir et à «ne pas s’inquiéter».