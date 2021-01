SHERIDAN Smith a été applaudie pour son jeu d’acteur – mais devenir maman lui a donné la confiance nécessaire pour assumer son premier rôle de présentation.

L’actrice, qui est la mère de Billy, huit mois, n’aurait cependant pas pu décrire à quel point sa première incursion dans l’animation serait parfaite.

La «dame aux chiens fous», avouée par elle-même, qui possède six chiens, a décroché son emploi de rêve lorsque la BBC l’a approchée pour affronter Pooch Perfect.

Dans le spectacle, des toiletteurs professionnels se battent pour devenir le meilleur styliste canin du Royaume-Uni.







Sheridan, 39 ans, déclare à propos du programme: «Je n’aurais pas eu le courage de faire ça si Billy n’était pas né.

«J’étais très nerveux quand ils sont venus me voir avec l’idée car il y a tellement de présentateurs là-bas, mais je suis un grand amateur de chiens et cela me semblait parfait.

«Ce qui est formidable, c’est que nous pourrions aller travailler ensemble en famille», dit-elle – en faisant référence au jeune Billy et à son fiancé Jamie Horn.

«Billy était dans la salle verte avec son père s’occupant de papa pour que je puisse le voir entre le tournage pour jouer», dit-elle.







«Il n’avait que trois mois à l’époque et j’étais encore en train d’allaiter, donc c’était parfait.» Sheridan appréciait la chance d’être elle-même à l’écran, d’autant plus qu’elle joue normalement des personnages chargés d’émotion.

Les rôles mémorables de ses 21 ans de carrière incluent la légende de la télévision Cilla Black, la maman locale Julie Bushby dans l’histoire de kidnapping de Shannon Matthews et Claire Morris, épouse du tueur en série Malcolm Webster dans Le veuf d’ITV.

«Je suis immergé dans les personnages que je joue et j’investis dans les gens parce que j’aime vraiment jouer leurs histoires», dit Sheridan. «Souvent, ce sont des choses très tristes et je les ramène à la maison. Il est difficile de s’éteindre.

«Pooch Perfect est un tel spectacle de camp et j’espère qu’il apportera un léger soulagement en cette période horrible. C’était super de s’amuser.







«Pour beaucoup de gens, les chiens ont été une bouée de sauvetage pendant le verrouillage. Ce fut le travail le plus joyeux.

«Mon gars a remarqué que je revenais souriant et heureux. Il a dit que je rebondissais sur les murs!

Rugissant de rire alors qu’elle raconte l’histoire, la star – dont les autres crédits d’acteur incluent La famille Royle, Gavin et Stacey, Deux pintes de bière et un paquet de chips et Benidorm – est détendue, amusante et une personne incroyablement chaleureuse et sympathique.

Elle est reconnaissante de travailler à un moment où ses pairs traversent une période difficile.







Sheridan, qui a reçu un OBE en 2015 pour ses services au théâtre, a déclaré: «J’ai eu un an de congé quand j’étais enceinte, alors je mordillais un peu pour

retour au travail. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir fait car je sais à quel point c’est difficile pour tout le monde, surtout au théâtre.

«Avec Pooch Perfect, nous avons été l’un des premiers à filmer avec les réglementations Covid. C’était très strict.







«Je voulais faire plus de câlins car je suis un câlin, mais mon Dieu, je suis tellement reconnaissant.

Chaque semaine, les participants à l’émission doivent toiletter différents types de chiens avant de les faire défiler le long d’une promenade devant les juges Colin Taylor et Verity Hardcastle.

Sheridan et le co-animateur canin Stanley soutiennent les concurrents.

«Tout le monde est tombé amoureux de Stanley», dit-elle. «Il s’est très bien comporté et n’a jamais aboyé.

«J’ai tout aimé sauf le moment où ils ont été éliminés car j’étais tellement ému. Le spectacle vous fait comprendre l’importance du toilettage. J’ai recueilli de nombreux conseils. » La passion de Sheridan pour les animaux de compagnie remonte à son enfance.







Elle dit: «J’ai toujours voulu un chien mais je ne pouvais pas me le permettre. Si nous trouvions un animal errant dans la région et que personne ne le réclamait, nous finissions par le garder.

«J’avais l’habitude de chercher des chiens dans les jardins des voisins et d’enlever le collier. Je dirais à maman que j’avais trouvé une égarée mais elle m’a juste dit de remettre le collier.

«La première chose que j’ai faite quand j’ai obtenu ma première place a été d’acheter un carlin appelé Barry Manilow. J’ai eu beaucoup de chiens depuis et j’en ai maintenant six – deux Grands Danois, Trevor et Dave, deux terriers de Boston, Ronnie et Reggie, et deux Chihuahuas, Bernard et Dumbo.

«J’ai aussi quatre ânes. Quand j’ai accepté ce poste chez Pooch Perfect, j’ai promis à ma mère de ne plus revenir avec du bétail », dit-elle en riant.







Sheridan a récemment déménagé avec Jamie, Billy et leur clan animal. «Les enfants peuvent avoir peur des chiens, mais Billy ne l’est pas du tout», dit-elle. «Il leur rit tout le temps et ce sont les meilleurs amis. Billy sait qu’il a des frères et sœurs à quatre pattes.

Sheridan attribue également à ses chiens le caractère intuitif de ses émotions.

L’actrice, qui a déjà souffert d’anxiété et

dépression, admet: «Si vous passez une mauvaise journée, ils s’en moquent. Ils vous font juste un câlin et c’est un sentiment d’amour inconditionnel. Nous avons eu beaucoup de conseils quand j’étais enceinte mais c’était comme s’ils le sentaient.

«Reggie en particulier est devenu super protecteur. Il s’asseyait près de mon ventre, maintenant il s’assied et protège Billy.

Sheridan a passé un Noël magique avec Billy et son «magnifique mec» Jamie, qu’elle a rencontré sur l’application de rencontres Tinder.

C’était particulièrement spécial car depuis quatre ans, la période des fêtes lui a rappelé la mort de papa Colin en 2016.

«Mon père est décédé à l’approche de Noël et ces dernières années, il ne s’est pas senti bien», dit-elle.

«Avec Billy, ça a été tellement magique et la meilleure chose est que j’ai des années et des années avec lui. Mon père s’habillait en Père Noël. Je me souviens que la veille de Noël, j’ai ouvert les yeux et j’ai juré que j’avais vu le Père Noël mais ça était mon père. Il se mettait du charbon sur les doigts et disait: «Regarde, il a signé ta lettre».

Sheridan a maintenant hâte que Billy – qui porte le nom du comédien Billy Connolly – commence à marcher.

«Je n’ai jamais su que je serais cette personne – une maman», dit-elle. «Les choses semblaient si compliquées et maintenant, tout est si simple.

«J’aime tellement Billy. Quoi que j’ai fait avant, je ne me suis jamais senti fier de moi. Maintenant, en devenant maman, je me sens incroyablement fière.

■ Pooch Perfect démarre sur BBC1 ce jeudi à 20h