Sheridan Smith de retour dans le West End après avoir décroché le rôle principal de Shirley Valentine dans une émission à gros budget

SHERDIAN Smith revient dans le West End – en tant que Shirley Valentine.

Le vainqueur du Bafta prend la tête de la pièce de Willy Russell 37 ans après sa première tournée.

Éclaboussure

Sheridan Smith a décroché un rôle dans la nouvelle pièce de Shirley Valentine dans le West End[/caption]

La comédie dramatique est centrée sur une femme au foyer ennuyée de Liverpudlian qui passe ses vacances seule en Grèce.

Hier soir, une source a déclaré: « Sheridan est parfaitement casté.

“Toutes les personnes impliquées dans la production sont extrêmement excitées. C’est un coup total.

Ils ont ajouté : « C’est un scénario qui fera rire et pleurer le public.

EN SAVOIR PLUS JOYEUX CHÉRI Sheridan Smith se plaque sur la fenêtre après une séance d’alcool de cinq heures SHERI-DONE Sheridan Smith remplacé sur Starstruck alors qu’ITV annonce qu’un nom énorme rejoindra le panel

“Cela aura une tournure féministe stimulante, mais cela ne réveillera pas les gens.”

Les répétitions commencent plus tard cette année avec le lancement au printemps.

Sheridan, 41 ans, assume un rôle rendu célèbre par Pauline Collins, qui a également joué lors de sa transformation en film avec Tom Conti trois ans plus tard.

Sheridan, qui a quitté l’émission ITV Starstruck plus tôt cette année, a participé à des comédies musicales du West End, notamment Little Shop of Horrors, Legally Blonde, Funny Girl et Joseph et l’Amazing Technicolor Dreamcoat.





© Sky UK Limited

Une source dit que Sheridan Smith est “parfaitement castée” dans Shirley Valentine[/caption]

Alamy

Le rôle a été rendu célèbre dans un film mettant en vedette Tom Conti et Pauline Collins[/caption]