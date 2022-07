Shericka Jackson et Noah Lyles établissent des records au 200 m

En pure actualité positive…

Ils sont jeunes, noirs et rapides, et ils battent des records sur ce connard.

La sprinteuse jamaïcaine Shericka Jackson et le sprinteur américain Noah Lyles ont tous deux réalisé de superbes courses (littéralement) aux Championnats du monde d’athlétisme jeudi alors qu’ils ont tous deux gagné et établi des records dans la course de 200 mètres.

Commençons par Jackson.

Shericka Jackson bat un record pour devenir la deuxième femme la plus rapide de tous les temps

Selon CNNJackson est devenue la deuxième femme la plus rapide de tous les temps derrière Florence Griffith-Joyner et a établi un nouveau record national et de championnat en remportant la course en 21,45 secondes.

« Je me sens bien. Je suis sortie et j’ai fait un spectacle », a déclaré Jackson après sa victoire. “La femme la plus rapide du monde, le record national et de championnat, je ne peux pas me plaindre.”

Jackson a battu sa compatriote jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, star de l’athlétisme, pour l’or, mais il est clair qu’il n’y a pas d’amour perdu entre les deux. Voici Fraser-Pryce qui répare les cheveux de Jackson après la course après l’avoir embrassée pour un gros câlin.

Pendant ce temps, Lyles a conservé son titre dans la course masculine de 200 m et, après avoir réussi un temps de 19,31 secondes, il a battu de peu le record établi par le champion d’athlétisme Michael Johnson et est devenu le troisième homme le plus rapide de l’histoire sur cette distance.

“Je ne voulais pas voir ’32’, je ne voulais pas partager un record”, a déclaré Lyles à propos de sa réaction après avoir battu le record de Johnson de 0,01 seconde, selon ESPN. « Personne ne veut partager un disque. Je pense que même Michael Johnson ne veut pas partager un disque. Alors je le suppliais juste de changer.

En fait, après la course, Johnson lui-même est descendu sur le terrain pour rejoindre Lyles pour célébrer son moment. Il était définitivement un grand sport pour son record battu après avoir tenu bon pendant 26 ans depuis les Jeux olympiques d’Atlanta de 1996.