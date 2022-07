Shericka Jackson célèbre sa 200 victoire après Tokyo Heartache

La Jamaïcaine Shericka Jackson peut enfin aller voir le replay. Celle de la course où elle a donné sa chance d’être championne olympique.

Elle est désormais championne du monde, une récompense plus que satisfaisante après une année durant laquelle elle s’est entraînée dans le but de ne plus jamais refaire la même erreur.

Le joueur de 28 ans a parfaitement exécuté la courbe et a couru le 200 mètres avec le deuxième temps le plus rapide de tous les temps, 21,45 secondes, pour mener un doublé jamaïcain jeudi soir aux championnats du monde. Elle a battu la championne du 100 mètres Shelly-Ann Fraser-Pryce jusqu’à la ligne d’arrivée par 0,16.

A lire aussi : Championnat du monde d’athlétisme 2022 : Noah Lyles mène le balayage américain ; Shericka Johnson domine la Jamaïque 1-2 en 200

Jackson figurait parmi les favorites pour les médailles l’an dernier à Tokyo, mais une erreur de calcul au milieu de sa manche préliminaire l’a fait ralentir.

Au moment où elle avait réalisé ce qui s’était passé, elle ne pouvait pas rattraper son retard. Elle a terminé quatrième et n’a pas pu courir en finale.

Cela l’a tellement rongée qu’elle a refusé de regarder une rediffusion de la course. N’en tirez que des leçons.

“Parfois, il est difficile de revenir sur la déception”, a déclaré Jackson. « Je ne veux pas avoir ça. Je veux gagner chaque fois que je suis en compétition.

Pour le soutien, elle s’est appuyée sur Fraser-Pryce, le joueur de 35 ans qui ne montre aucun signe de ralentissement. Ce fut le cas à Tokyo, lorsque Jackson était en larmes et que Fraser-Pryce était là pour la réconforter. Ce fut encore le cas jeudi lorsqu’ils ont partagé une émotion bien plus agréable – l’exaltation.

“C’est quelque chose que vous pouvez prendre pour vous-même lorsque vous voyez les autres rebondir après une déception”, a déclaré Fraser-Pryce. “C’est vraiment merveilleux de la voir courir.”

La championne en titre Dina Asher-Smith, de Grande-Bretagne, a remporté le bronze et a empêché que cela ne soit un balayage de sprint consécutif pour les Jamaïcains, à la manière de ce que les Américains ont fait dans les 100 et 200 m masculins. Elaine Thompson-Herah, qui a remporté le 200 m en aux Jeux olympiques et a terminé troisième ici aux championnats du monde du 100 m, a terminé septième dans cette course.

« Nous espérions un 1-2-3. Nous allons célébrer 1-2 », a déclaré Jackson. «Nous sommes venus ici pour faire de notre mieux et notre mieux était assez bon. Nous avons livré deux grosses médailles pour le pays. Nous sommes tellement reconnaissants.

Quelques secondes après la victoire, l’icône du sprint Usain Bolt a tweeté “Brilliant” et l’a ponctué de deux drapeaux jamaïcains – un chacun pour Jackson et Fraser-Pryce.

A lire aussi : Championnat du monde d’athlétisme 2022 : Neeraj Chopra se qualifie pour la finale du javelot masculin ; Eldhose Pual passe à la finale du triple saut

Voici à quel point Jackson était rapide: son temps était juste derrière l’une des marques les plus sacrées du livre – le 21,34 de Florence Griffith-Joyner aux Jeux olympiques de 1988 à Séoul. Jackson a pulvérisé l’ancien record du championnat du monde de 21,63 établi par Dafne Schippers des Pays-Bas en 2015.

Les disques, cependant, ne sont pas dans l’esprit de Jackson.

“Une grande exécution apportera des temps rapides”, a expliqué Jackson. “Vous ne pensez pas à battre un record du monde parce que lorsque vous vous lancez dans une course avec du temps dans votre tête et que vous ne répondez pas à ces attentes, vous finissez par vous décevoir.”

Pas cette fois. Pas à Hayward Field.

Jackson ajoute non seulement cela à sa médaille d’argent de dimanche soir au 100 m, mais atténue un souvenir douloureux des Jeux de Tokyo qui l’a longtemps alimentée. Elle a dit qu’elle prévoyait enfin de regarder cette course, puis une autre.

“Le 200 ce soir”, a déclaré Jackson.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.