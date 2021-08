Shergar Cup : Mickaelle Michel espère continuer à briser les frontières alors que la star du globe se dirige vers Ascot | Nouvelles de course

La globe-trotter Mickaelle Michel revendique déjà le statut de superstar au Japon, ainsi que le succès au niveau international du Groupe, mais un déplacement à Ascot samedi verra le jockey français réaliser un rêve d’enfant.

Michel, qui a notamment terminé troisième du Championnat du monde des jockeys des étoiles à Sapporo en 2019 et remporté le Premio Jockey Club du groupe 2 en Italie, fera ses débuts britanniques dans la Dubai Duty Free Shergar Cup au sein de l’équipe féminine de Hayley Turner.

« Je suis si heureux, c’est un rêve », a déclaré Michel Sky Sports Racing. « J’ai participé à de nombreux championnats à travers le monde, mais celui-ci est le plus important. J’adore l’atmosphère.

« Quand j’étais jeune, je disais que je voulais faire partie de l’équipe féminine et maintenant je le suis.

« Je veux en profiter et en tirer beaucoup d’expérience. Je veux gagner, bien sûr, mais surtout je veux juste prendre beaucoup de plaisir et rendre fiers les propriétaires et entraîneurs britanniques.

« J’ai couru sur de nombreux grands hippodromes, mais Ascot en est un grand. Tous les jockeys veulent y monter. Bientôt, je pourrai dire : ‘J’ai couru à Ascot, c’est fait !' »

La jeune femme de 26 ans s’est imposée comme la meilleure cavalière de son pays natal en 2018 et a depuis connu un succès record dans le monde entier.

Image:

Michel est une figure très populaire parmi les fans de course au Japon



Revenant sur son expérience au Japon, Michel a déclaré : « C’était incroyable. Le premier jour de notre arrivée, j’ai eu l’impression d’être chez moi. Ils sont si gentils et le pays est très sûr.

« Les courses sont fantastiques avec beaucoup de fans et une super ambiance. J’attends d’y retourner.

« C’était vraiment difficile au début de s’adapter au style, mais j’adore ça.

« C’était un vrai défi. J’étais jeune et je n’avais pas beaucoup d’expérience mais maintenant je suis sûr que je suis vraiment fort et que je peux rouler partout.

Image:

Michel en action au Championnat du monde des jockeys des étoiles 2019 à Sapporo en 2019



« J’ai roulé en Italie, en Suède, en Arabie Saoudite, à Dubaï, en Allemagne, en Irlande, au Japon et à Maurice. Que je gagne ou pas, je m’en fiche. Je prends beaucoup d’expérience, je rencontre beaucoup de bons jockeys et formateurs et je peux apprendre.

« J’aime cette vie et j’ai un nouveau bail. Vous pouvez m’appeler pour une nouvelle expérience. »

L’homme chargé de gérer ces expériences est l’agent et associé de Michel, Frédéric Spanu.

Spanu a repéré très tôt le talent de cavalier de Michel et a toujours cru qu’elle était destinée au sommet.

Image:

Michel s’entretient avec l’agent et partenaire Frédéric Spanu



« Quand je l’ai rencontrée, il y a trois ans et demi, j’ai vu quelque chose dans la course et j’ai dit: » Wow, c’est peut-être une future superstar « , a déclaré Spanu. « Je l’ai dit à des journalistes et tout le monde m’a dit : ‘Tu es fou’. »

Michel attribue l’honnêteté et la compréhension de Spanu comme un facteur majeur dans son ascension dans les rangs.

« C’est vraiment facile », a déclaré Michel. « Fred était un jockey, donc de quelles conditions un jockey a-t-il besoin, sa vie et sa mentalité. Ce n’est pas seulement un agent, c’est un entraîneur.

« Nous parlons avant et après chaque course. Si j’ai fait quelque chose de bien ou de mal, il me le dira.

« C’est parfois difficile et je pleure beaucoup, mais si je ne travaillais pas avec lui, ma carrière ne serait pas la même. »

Spanu en sait beaucoup sur Ascot, ayant travaillé à la réunion royale à deux reprises, et il ne fait aucun doute que Michel prospérera sur la piste de Berkshire.

« C’est le meilleur », a déclaré Spanu. « Ascot est probablement le meilleur d’Europe. Quand vous arrivez au dernier stade, vous entendez les gens crier. C’est incroyable.

« Elle roulera avec de très gros jockeys et ce sera une belle expérience.

« Je suis très fier de cela et j’espère qu’elle l’appréciera. Elle sera prête à monter des gagnants là-bas à coup sûr. »