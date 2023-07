Shergar Cup en direct sur Sky Sports Racing: Frankie Dettori dirigera l’équipe européenne lors de la dernière apparition au match d’Ascot | Nouvelles de la course

Frankie Dettori sera capitaine de l’équipe Europe alors qu’il participera à sa finale de la Shergar Cup à Ascot le 12 août, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

L’événement sera la 12e apparition de Dettori à la réunion, après avoir fait partie de l’équipe gagnante à trois reprises.

Après avoir participé pour la première fois en 2000, Dettori a remporté le plus récent succès en 2014 et rejoindra le coureur français Olivier Peslier et le Kazakh Bauyrzhan Murzabayev dans l’équipe Europe.

Dettori a déclaré: « La Dubai Duty Free Shergar Cup est toujours un événement amusant et j’avais hâte de participer à ma dernière année de conduite.

« Ascot fait un excellent travail en attirant certains des plus grands noms du monde entier, tandis que les prix en argent et les incitations pour les propriétaires, les entraîneurs et le personnel de l’écurie sont fantastiques.

« J’aime le look de notre équipe. Moi et Olivier étions du côté des vainqueurs en 2014 et j’espère que nous pourrons répéter l’exploit cette année. »

Les équipes de la Shergar Cup 2023 Europe – Frankie Dettori (c); Bauyrjan Murzabayev ; Olivier Peslier Dames – Hayley Turner (c); Hollie Doyle; Saffie Osborne Reste du monde – Vincent Ho (c); Joao Moreira; Kazuo Yokoyama GB & Irlande – Luke Morris (c); Tom Marquand; Declan Mc Donogh

La Grande-Bretagne et l’Irlande seront dirigées par Luke Morris, qui a remporté le Prix de l’Arc de Triomphe la saison dernière sur Alpinista, avec Tom Marquand et Declan McDonogh à ses côtés.

La star hongkongaise Vincent Ho revient en tant que capitaine du Reste du monde aux côtés du jockey brésilien Joao Moreira et de Kazuo Yokoyama, multiple vainqueur de Groupe 1 dans son Japon natal.

Hayley Turner, la cavalière la plus titrée de l’histoire de la Dubaï Duty Free Shergar Cup et deux fois vainqueur de l’Alistair Haggis Silver Saddle, dirige l’équipe féminine.

Hayley Turner célèbre son neuvième succès en Coupe Shergar avec Manaccan





Hollie Doyle devrait faire sa troisième apparition à l’événement, fraîchement sortie de trois vainqueurs à Royal Ascot, tandis que Saffie Osborne fait ses débuts dans la compétition.

Nick Smith, directeur des courses et des affaires publiques chez Ascot, a déclaré : « Avec le soutien continu de Dubai Duty Free, nous sommes ravis de dévoiler l’une de nos équipes de jockeys les plus solides et les plus variées pour la Shergar Cup de cette année.

« Frankie est capitaine de l’Europe dans le cadre de sa tournée d’adieu, tandis que c’est formidable d’accueillir à nouveau Vincent Ho, qui a fait une telle impression en roulant au Royaume-Uni auparavant.

La Grande-Bretagne et l’Irlande ont célébré leur victoire à la Shergar Cup l’an dernier





« Nous sommes également ravis d’avoir Joao Moreira inscrit pour sa troisième participation à la Dubaï Duty Free Shergar Cup, dans ce qui pourrait être sa dernière année en selle. Il y aura des débuts pour Bauyrzhan Murzabayev, Luke Morris, Tom Marquand, Saffie Osborne et Kazuo Yokoyama.

« Bien sûr, aucune Dubai Duty Free Shergar Cup ne serait complète sans Hayley Turner, qui a un palmarès formidable à Ascot et qui est synonyme de cet événement. »