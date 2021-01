RENO, Nevada: Grant Sherfield a marqué 27 points, soit six matchs de 20 points consécutifs, et le Nevada a battu Fresno State 79-65 dimanche.

Sherfield a réussi ses 10 tentatives de lancers francs. Il a ajouté huit passes.

Desmond Cambridge Jr. a obtenu 12 points et 11 rebonds, son premier double-double de la saison, pour le Nevada (10-5, 5-3 Mountain West Conference). Tre Coleman a ajouté 11 points.

Orlando Robinson a récolté 15 points et huit rebonds pour les Bulldogs (5-5, 3-5). Deon Stroud a ajouté 13 points et six rebonds. Isaiah Hill avait 13 points.

Le Nevada a battu Fresno State 73-57 vendredi.

