Sheree Zampino : 5 choses à savoir sur l’ex de Will Smith qui participe à la nouvelle saison de ‘RHOBH’

Sheree Zampino est l’un des deux nouveaux membres de la distribution à rejoindre la saison 12 de « RHOBH ». Voici tout ce qu’il faut savoir sur Sheree, y compris son précédent mariage avec Will Smith.

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills reçoit du sang frais pour la saison 12. Sheree Zampino, l’ex-femme de Will Smith, rejoint le casting de la série à succès Bravo en tant qu' »Ami ». Elle sera rejointe par un autre nouveau venu Diana Jenkins, qui rejoint en tant que membre à temps plein. Sheree, 54 ans, est une amie proche de Garcelle Beauvais, qui revient pour la nouvelle saison aux côtés Kyle Richards, Lisa Rinna, Erika Girardi, Dorit Kemsley, Sutton Strake, et Cristal Kung Minkoff. Kathy Richards sera de retour en tant qu’« ami ».

Sheree reste proche de Will, 53 ans, à ce jour. Ils se sont mariés de 1992 à 1995 et le couple a eu un fils Trey Smith, 289, en 1992. Sheree a finalement été celle qui a demandé le divorce, notant des années plus tard sur Facebook que «Notre mariage a pris fin parce que nous étions si jeunes. C’est juste beaucoup de responsabilité. Le mariage n’est pas facile. Surtout à cet âge. Will a épousé l’actrice Jada Pinkett, 50 ans, le soir du Nouvel An 1997, et malgré quelques drames, ils sont toujours ensemble à ce jour.

Sheree et Trey font toujours partie de la famille recomposée de Will et Jada, qui comprend le fils du couple Jaden Smith, 23 ans et fille Willow Smith, 21. Elle était même présente pour la célébration de son 50e anniversaire lorsqu’il a sauté à l’élastique d’un hélicoptère au-dessus du Grand Canyon. Nous avons cinq choses à savoir sur l’OG Mme Smith, Sheree Zampino.

1. Sheree et Will se sont rencontrés alors qu’il essayait d’avoir un rendez-vous avec Jada. The Fresh Prince avait vu Jada dans la sitcom NBC Un monde différent et il a visité l’ensemble dans l’espoir de la rencontrer. Sheree était là avec un ami nommé Billy lors d’une visite à leur copain écrivain de l’époque Orlando Jones. Billy a ensuite glissé le numéro de téléphone de Will Sheree et il a ensuite appelé pour lui demander de sortir. «Je suis allé à Different World pour rencontrer Jada et rencontré Sheree et j’ai fini par épouser Sheree et avoir Trey avec Sheree. Je n’ai pas rencontré Jada ce jour-là… Nous avons eu tous ces quasi-accidents », a partagé Will dans un épisode de 2018 de Discussion de table rouge.

2. Will appelle son divorce avec Sheree son « échec ultime » dans la vie. « Le divorce a été la pire chose dans ma vie d’adulte. Le divorce a été l’échec ultime pour moi. J’ai été beaucoup blessé dans ma vie d’adulte, mais je ne pense pas que quoi que ce soit touche l’échec de divorcer de la mère de mon fils de 2 ans », a avoué Will avec émotion dans une édition de la fête des pères du 19 juin. Discussion de table rouge.

3. Sheree est une entrepreneure Elle a sa propre boutique en ligne appelée Sheree Elizabeth qui vend de tout, des vêtements et accessoires aux bijoux et lunettes de soleil.

4. Sheree est petite ! Elle ne mesure que quatre pieds 11 pouces. Apparemment, Will aime les petites femmes, car sa femme Jada ne mesure qu’un pouce de plus que Sheree, même à cinq pieds.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Sheree Zampino (@shereezampino)

5. Sheree adore cuisiner. Elle partage des photos de ses incroyables plats cuisinés à la maison via son compte Instagram. À côté d’une photo du 24 août de son fils Trey en train de manger plusieurs plats délicieux, Sheree a écrit dans la légende : « Il adore la cuisine de sa mère ! Et elle adore ça !!! » Elle utilise le hastag « #REEcipe » pour ses recettes afin que les fans puissent facilement les rechercher.