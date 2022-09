La première partie des retrouvailles de la saison 14 de #RHOA a été diffusée dimanche et une certaine femme au foyer, en particulier, était sur la sellette.

Shereé Whitfield, qui s’est assise le plus près d’Andy Cohen, indiquant qu’elle a eu une saison particulièrement intéressante, a été criblée de questions sur sa vie amoureuse et ses habitudes financières.

À un moment donné, Cohen a interrogé la créatrice de She By She Shereé sur des allégations selon lesquelles elle ne paierait pas ses factures à temps, voire jamais.

“C’est pour ça que vos projets sont retardés ?” a demandé Andy en lisant une question soumise par un fan faisant référence au retard de 14 ans de She By She Shereé.

“La grandeur prend du temps, je travaille à mon rythme”, a déclaré Shereé lors de la #RHOA Reunion. « Je n’ai pas à me précipiter, je n’ai rien à prouver à personne. Mon objectif principal sont mes enfants, ma famille. Ils n’ont pas atteint l’âge adulte pendant 14 ans », a-t-elle ajouté lorsque l’hôte a noté que ses enfants étaient tous des adultes adultes.

Ce n’est pas tout, cependant, Shereé s’est alors fait demander catégoriquement si elle payait ses factures à temps. “Je paie les personnes qui doivent être payées”, a déclaré Shereé.

“Est-ce que les gens qui vous envoient une facture obtiennent le paiement de la facture?” demanda Andy Cohen. “Cela dépend de ce que c’est”, a admis la ménagère au grand dam des autres ménagères. “Si vous n’êtes pas satisfait, cela ne vous dispense pas de les payer”, a déclaré Kenya Moore.

Drew est alors intervenu et a rappelé à Sheree qu’elle n’avait pas encore été payée pour une fête qu’ils avaient planifiée ensemble.

Seigneur.

Ce n’est pas tout ce qui a été discuté cependant, la femme au foyer a parlé ouvertement de son nouveau boo tout en ombrageant son ex.

Shereé Whitfield parle de Martell Holt à la réunion #RHOA

À un moment donné au cours de la réunion, l’ex Tyrone Gilliams de Shereé a été élevé et la femme au foyer [once again] a admis être insatisfaite dans la chambre à coucher par son béguin pour les crimes en col blanc.

“Andy, je n’en pouvais plus”, a déclaré Shereé qui avait précédemment admis avoir pratiqué l’abstinence avec l’homme incarcéré pendant 8 ans. Elle a également dit qu’elle croyait qu’il l’utilisait.

Ils sont ensuite passés à son nouvel homme; Martell Holt.

“Assez parlé des vieilles nouvelles, parlons des nouvelles nouvelles, que pouvez-vous me dire sur votre nouveau boo?” a demandé Andy Cohen à Shereé lors de la réunion #RHOA. “C’est un gars sympa”, a répondu Shereé en notant qu’ils sortent ensemble depuis quelques mois mais qu’ils ne sont pas exclusifs. “Je m’amuse juste, nous le prenons au jour le jour.”

Elle a ensuite été mise au défi avec une question de fan de quelqu’un au courant de l’histoire d’infidélité de Martell. La star de “Love & Marriage Huntsville” a ouvertement admis avoir trompé son ex-femme Melody Shari avec sa maîtresse de plusieurs années avec qui il a accueilli un enfant.

“Pourquoi voudriez-vous vous mettre avec lui après avoir su ce qu’il a fait à son ex-femme?” a demandé Andy au nom d’un observateur #LAMH. « Ignorez-vous les drapeaux rouges ? » a ajouté Andy.

“Je pense que nous ignorons tous les drapeaux rouges”, a déclaré Shereé tandis que le Kenya confirmait les rapports d’infidélité. “En regardant l’émission, j’ai pensé qu’il était quelqu’un avec qui je ne voudrais jamais parler ou avec qui je ne sortirais certainement pas. Le rencontrer, bien sûr, c’est un mec séduisant mais je n’ai jamais été question d’apparence… » “Ouais, nous avons rencontré Bob”, a lancé Kenya Moore dans un rire rauque. “Mais en le connaissant, il est comme une personne totalement différente”, a conclu Shereé.

Avez-vous écouté la première partie de la réunion #RHOA ?