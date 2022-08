Shereé Whitfield repéré avec Martell Holt à nouveau dans ATL

On dirait que ces deux-là vont toujours bien, malgré les détracteurs…

Une femme au foyer et son chéri “Love & Marriage Huntsville” ont récemment été aperçus à nouveau ensemble à Atlanta au milieu de discussions continues sur leur relation.

Shereé Whitfield et Martell Holt ont récemment été vus dans un parc de la ville en train de s’entraîner aux côtés du mastiff italien de Shereé, Gotti.

Un espion du BOSSIP a repéré les deux promeneurs du chien de Shereé après s’être étirés ensemble au parc.

À un moment donné, Shereé s’est penchée près de la star de télé-réalité…

qui a enlevé sa chemise pour se rafraîchir après leur entraînement.

Les dernières photos viennent après que Shereé a partagé avec enthousiasme le mois dernier qu’elle voyait la star de OWN, qui a déjà rencontré des membres de sa famille, depuis un peu plus de deux mois.

« Nous venons juste de traîner – je profite de la vie en ce moment », a déclaré Shereé.

Shereé qui portait une paire de leggings moulants She x Shereé lors de sa rencontre Martell se prépare pour la finale #RHOA qui présentera son défilé de mode tant attendu.

Comme indiqué précédemment, le défilé de mode mettra en vedette Apollo Nida comme modèle et une apparition de son ex Tyrone Gilliams.

La mode aura en effet des modes cette fois, y compris non seulement les leggings caressants de gâteau de la femme au foyer, mais ses joggeurs «VPL» destinés à afficher la ligne d’impression visible d’un homme. [Yes, you read that right.]

Shereé et Martell sont apparemment ensemble malgré les rumeurs de relation

Les photos de Martell viennent également au milieu d’une autre star de #RHOA, Kandi Burruss, exprimant qu’elle craignait que l’entrepreneur de l’Alabama n’utilise Shereé pour attirer l’attention.

“Je ne veux pas qu’elle soit dans une situation où elle a l’impression d’être utilisée à des fins publicitaires”, a déclaré Kandi.

De même, les photos arrivent au milieu du blogueur Funky Dineva alléguant qu’une source lui aurait dit que Martell était « livide » que son téléphone « sonnait sans arrêt » à propos d’une prétendue relation avec la femme au foyer considérant qu’elle est «pas son genre » et il ne travaille qu’à obtenir des permis pour la piscine de Shereé.

Après avoir vu ces dernières photos, qu’en pensez-vous ?