Sheree Whitfield réagit au divorce de Kim Zolciak et Kroy Biermann – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Curtis Means/Ace Pictures/Justin Kase Photography/Shutterstock

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta étoile Sheree Whitfield53 ans, est apparu sur Regardez ce qui se passe en direct le 11 juin, et a affirmé que son ancienne co-star Kim Zolciak45 ans, ne s’en sort pas bien après sa séparation d’avec Kroy Biermann37. Lorsque Bravo exec Andy Cohen, 55 ans, a demandé à Sheree comment allait la femme de 45 ans après la séparation, la beauté brune a affirmé qu’elle n’était pas de bonne humeur. « Elle ne va pas bien », a affirmé Sheree. « Non, elle le prend vraiment mal. »

La femme de 53 ans a également expliqué ce qu’elle ressentait elle-même après avoir appris la nouvelle du divorce de Kim et Kroy. « Je suis en contact avec elle et j’ai été choquée », a déclaré la fondatrice de SHE by Shereé. « Je pensais qu’elle et Kroy [were] va être pour toujours. Je suis vraiment triste pour eux. Le Journaux de papa l’auteur a ensuite noté que les anciens tourtereaux se sont en fait rencontrés chez Sheree Danse avec les stars Atlanta événement en 2010. Sheree a également joué timidement et a dit « je ne sais pas » quand Andy a demandé quelle était la « cause profonde » de la scission.

Plus à propos Kim Zolciak

Les commentaires de Sheree sur la prétendue réaction de Kim à son divorce surviennent un peu plus d’un mois après que Kim a demandé le divorce de Kroy, par TMZ. La belle blonde aurait indiqué sa date de séparation au 30 avril, selon les documents judiciaires obtenus par le point de vente. Les docs ont également déclaré que leur mariage était « irrémédiablement rompu sans espoir de réconciliation ». Les ex-désormais partagent quatre enfants : Kroy Jr.11, Kachjumeaux de 10 et 9 ans Kaïa et Kanedont Kim demande «la garde physique principale et la garde légale conjointe».

Après l’annonce de leur divorce, l’ex de Kim s’est rendu sur Instagram pour partager une déclaration énigmatique apparemment sur leur rupture. « Quand je regarde en arrière sur ma vie, je vois de la douleur, des erreurs et des chagrins d’amour », a lu la citation Instagram sur son compte le 31 mai. « Quand je regarde dans le miroir, je vois la force, les leçons apprises et la fierté de moi-même. » Dans la légende de la citation qu’il a partagée, Kroy a ajouté: « De bons souvenirs avec mes 6 enfants également! Un jour à la fois… »

Plus récemment, la fière mère de six enfants est revenue sur Instagram depuis l’annonce de la scission le 5 juin. « Nous avons passé le meilleur moment à célébrer @bohobritt et bébé Rivière samedi », sa légende d’une photo avec ses amis et ses filles, Brielle et Ariana, lire. “Nous avons fait un petit road trip à Augusta et nous avons passé le meilleur moment. J’ai hâte de rencontrer cette petite pépite bientôt. Je t’aime beaucoup Britt !! » Dans l’instantané, Kim avait l’air chic dans une mini robe de cocktail rose et des talons roses assortis.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Le mari de Porsha Williams : rencontrez Simon Guobadia et apprenez-en plus sur son mariage passé

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.