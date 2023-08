Shereé répond au débat sur le dîner d’anniversaire de Martell Holt

Qui va payer ça, boo ? !

Shereé Whitfield sait qu’une conversation entourant son dîner d’anniversaire a fait les gros titres cette semaine et le Vraie femme au foyer d’Atlanta offre une réponse exclusive à BOSSIP.

« Il n’a pas prévu le dîner, je fait », a déclaré Shereé.

Dans l’épisode de dimanche de #RHOA, un débat a été déclenché à propos de l’homme-ami de Shereé à l’époque où Martell Holt n’a pas pris l’onglet du groupe pour son dîner d’anniversaire. Il a été allégué que le Amour & Mariage Huntsville La star a même demandé aux amis de la femme au foyer de CashApp de l’argent pour payer la facture de 1 500 $.

Pendant le Les vraies femmes au foyer d’Atlanta après le spectacleShereé et sa collègue femme au foyer, Sanya Richards Ross, se sont lancées dans un débat houleux sur le sujet qui est devenu viral.

Sanya a admis qu’elle pensait initialement que Martell paierait avant de se rendre compte que sa relation avec son amie était trop nouvelle pour cette attente. D’autres choses ont été discutées, notamment le mari de Sanya, Ross, qui aurait proposé de payer l’addition et les invités n’apportant pas de cadeaux avant la conclusion de Shereé;

« En fin de compte, c’était juste un peu trop pour quelqu’un de penser qu’il allait venir à ma fête d’anniversaire et ne pas m’apporter de cadeau et ne pas faire ceci et ne pas faire cela, et puis vous pensez que vous êtes va te faire payer ton repas. Nous ne sommes pas mariés ou quelque chose comme ça.

Alors que le débat du dîner du b-day se poursuit, Shereé décompose exclusivement le bon « Shetiqutte » à BOSSIP.

Shereé Whitfield répond au débat du dîner d’anniversaire #RHOA

Selon Shereé qui a certes prévu un dîner de dernière minute pour 14 au restaurant NOBU d’Atlanta, elle ne comprend pas pourquoi les gens voulaient son à cracher des pièces pour leur repas.

« J’ai jeté ça moi-même », a déclaré Shereé au rédacteur en chef de BOSSIP Danielle Canada. « J’ai mis ça ensemble. C’est mon anniversaire. Ils voulaient m’emmener dîner et j’ai simplement invité d’autres personnes. Mais c’est mon anniversaire, tu veux que je paie pour toi ?! « Je veux dire, nous sommes tous adultes », a-t-elle ajouté. « Quand je vais à un dîner d’anniversaire, nous nous assurons simplement que cette personne dont c’est l’anniversaire, cette fille d’anniversaire n’a pas à sortir de sa poche, elle est prise en charge. »

Elle a également adressé ses commentaires à Sanya sur le fait de ne pas apporter de cadeau d’anniversaire à la célébration. Tout en notant que les invitations n’ont pas été envoyées avant le jour de l’événement, Shereé a déclaré que certains des invités a fait apporter des cadeaux. Considérant que certaines personnes ne l’ont pas fait, Shereé s’est demandé pourquoi elles s’attendaient à un repas gratuit lors de la célébration.

« Tu veux venir les mains vides et tu veux que je paye ta nourriture ? Et votre mari?! » dit Shereé à BOSSIP. « Tout d’abord, pourquoi voulez-vous que quelqu’un paie votre nourriture ? Je m’assure d’avoir assez d’argent quand j’y vais, si je suis invité quelque part, je peux toujours payer mon propre repas. Et je ne m’attends pas [it to be paid for.]

Tout en s’adressant au « Martell aurait dû payer» Des commentaires qui ont bouillonné sur les réseaux sociaux, Shereé a pris la défense de l’autre star de télé-réalité avec qui elle partage actuellement une amitié.

Il y a un clip d’après-spectacle montrant Sanya et Shereé se disputant à ce sujet, Shereé disant que Sanya n’aurait pas dû s’attendre à ce que Martell paie pour l’intégralité de l’onglet qui comprenait d’autres hommes adultes présents. Martell aurait-il dû payer l’intégralité de l’onglet du dîner d’anniversaire de 1500 $ de Shereé? #RHOA — 👸🏾LEA👸🏾 (@_MissLeandra) 14 août 2023

Martell quand il a vu cette facture MF pour le dîner de Sheree #RHOA pic.twitter.com/DrV0ac6kMa – Rashod (@King_dohsaR) 14 août 2023

Pour être clair, Martell a payé le dîner de la femme au foyer, il n’a apparemment pas payé celui des autres.

« Ils l’attendaient [Martell Holt], pour une raison quelconque, ils s’attendaient à ce qu’il paie, ce qui, à mon avis, n’est pas vraiment juste car il n’a pas planifié le dîner », a déclaré Shereé. « Je l’ai fait. » « Était-ce le dîner d’anniversaire de Martell Holt pour Sheree ? a demandé Dani Canada. « Non », a répondu Shereé. « Et en fait, nous ne nous sommes même pas réunis. Il était un invité comme tout le monde. Donc ce n’est pas comme si nous étions arrivés ensemble et que nous nous disions : « Oh, d’accord tout le monde, asseyez-vous… » Non, nous ne sommes même pas arrivés ensemble. Il a été invité comme tout le monde.

Elle a continué,

« Il a été invité en tant qu’invité. Pourquoi penseriez-vous que mes invités devraient payer votre repas ? Alors que tout le monde savait clairement que nous n’étions pas arrivés ensemble, car ils sont arrivés avant lui en fait.

