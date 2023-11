Sheree Cohen d’A3 rejoint Mainstay Entertainment en tant que partenaire – Date limite

Courtoisie

EXCLUSIF: Sheree Cohen quitte A3 Artists Agency pour rejoindre la société de gestion/production Mainstay Entertainment en tant que partenaire.

Cohen a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du divertissement dans des agences artistiques, où elle a passé les deux dernières décennies, au casting et à la gestion. Plus récemment, Cohen était associée et co-responsable du département des talents chez A3 Artists Agency, qu’elle a rejoint en 2019, avant son changement de nom d’Abrams Artists Agency. Avant cela, Cohen a occupé le poste de vice-président directeur des talents chez Buchwald pendant six ans. Elle a commencé sa carrière d’agent chez Kohner où elle a passé 11 ans.

“Nous avons partagé de nombreux clients avec Sheree au fil des ans et avons toujours admiré son goût, sa ténacité, sa collégialité et son engagement envers les artistes qu’elle représente”, a déclaré Norman Aladjem, PDG de Mainstay. « Sheree va bien sûr amplifier nos activités de gestion et, tout aussi important, nous sommes impatients d’ajouter sa voix puissante à notre culture d’entreprise. »

Un certain nombre de clients de Cohen devraient la rejoindre chez Mainstay dans ses nouvelles fonctions. Sa sortie de l’A3 est toujours en cours de finalisation.

“Sheree est toujours employée par A3, mais cherche à se lancer dans une carrière dans la gestion”, a déclaré Brian Cho, PDG de l’agence. « Même si elle nous manquera, nous soutenons sa décision et sommes impatients de partager des clients avec elle à un nouveau titre. »

Cohen est le deuxième agent artistique de niveau partenaire à quitter A3 au cours des dernières semaines. Elle rejoint Jamie Pillet, qui est en pourparlers pour rejoindre WME.

La liste de développement de films de Mainstay comprend l’adaptation des mémoires à succès de Trevor Noah. Né un crime avec Lupita Nyong’o, lauréate d’un Oscar, pour Paramount et le western vampire qui change les genres Le soleil se couche toujours à l’ouest avec Rough House Pictures de Danny McBride, dont la date de début est fixée à 2024. En télévision, la société développe une adaptation des mémoires de Jennette McCurdy Je suis content que ma mère soit morte ainsi que la nouvelle série de matchmaking de Patti Stanger pour la CW, Disparus : les sœurs Bradley pour Discovery ID (avec le podcast qui l’accompagne), De Viajes Con Los Derbez pour Univision et Amazon International et une série de films documentaires « I Am » pour la CW.

« Je suis ravi de rejoindre Mainstay, une entreprise qui valorise la créativité, le travail d’équipe et la croissance continue », a déclaré Cohen. « Après avoir travaillé en étroite collaboration avec eux pendant des années, j’ai pu constater par moi-même leurs connaissances et leur portée dans tous les aspects de l’industrie et j’ai hâte de faire partie de leur incroyable équipe.