Shereé admet avoir subi une intervention chirurgicale et nie avoir fait des comparaisons

Après des semaines à jouer timidement à propos de son visage « rafraîchi », une Véritable femme au foyer d’Atlanta admet être passé sous le bistouri. Un aperçu des retrouvailles montre Shereé Whitfield disant à Andy Cohen qu’elle s’est fait retoucher le nez, mais elle nie que sa nouvelle apparence ressemble à Drew Sidora.

Dimanche, les téléspectateurs verront la créatrice de She By Shereé répondre aux questions d’Andy Cohen sur son ex-mari Bob Whitfield faisant ses débuts avec sa fille au sip n’ see de sa petite-fille. Shereé a qualifié cela de « geste idiot » et a confirmé que ses deux enfants aînés avaient déjà rencontré leur sœur.

« J’ai entendu dire que cette fille était venue, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés ou se sont trouvés », a déclaré Shereé lors de la réunion #RHOA. « Et c’était sa fille, ils n’ont pas fait de prise de sang ou quoi que ce soit du genre. Je n’ai pas obtenu plus de détails.

Au cours de la conversation, Shereé a également admis qu’elle avait subi une sorcellerie chirurgicale au nez alors qu’elle passait sous le bistouri pour un problème respiratoire.

« J’avais donc un problème de respiration, alors pendant qu’ils allaient faire ça, je me suis dit qu’il me donnerait un petit coup de nez. Et c’est ce que j’ai fait.

Sa révélation est intervenue après qu’elle ait nié avoir subi une opération chirurgicale. Regardez ce qui se passe en direct.

Non seulement cela, mais Shereé a également jeté un peu d’ombre sur Drew Sidora lorsque les commentaires de Kandi Burruss sur leurs apparences similaires ont été évoqués.

« Vous vous ressemblez tous sur cette photo ! » » a déclaré Kandi en faisant référence à une photo de la femme au foyer lors d’une séance de presse à New York. « Si j’étais Drew, j’aurais été insulté », a déclaré Shereé avec défi. «C’était l’une de mes pires photos. Donc, si elle pense qu’elle me ressemble au pire, cela veut dire quelque chose.

Que pensez-vous des comparaisons Shereé Whitfield x Drew Sidora ?

La première partie de #RHOA Reunion sera diffusée le dimanche 3 septembre à 20 h HE/PT