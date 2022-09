Sherdil Shergill : Dheeraj Dhoopar a un message SPÉCIAL pour ses fans alors que sa nouvelle émission est diffusée aujourd’hui ; ‘Soutiens-moi comme ça…’ [Exclusive]

Dheeraj Dhoopar a conquis le cœur de tous en tant que Karan Luthra dans Kundali Bhagya. Il a quitté la série il y a quelques mois et ses fans en étaient un peu découragés. Cependant, Dheeraj est maintenant prêt à être de retour avec un nouveau spectacle intitulé Sherdil Shergill qui étoiles aussi Surbhi Chandna dans le rôle principal. L’émission sera diffusée aujourd’hui sur Colors TV, et les fans de Dheeraj et Surbhi sont ravis de regarder leur jodi sur le petit écran. Eh bien, pas seulement les fans en Inde, mais même les fans du monde entier sont enthousiasmés par la série.

Dheeraj Dhoopar sur les fans internationaux enthousiasmés par Sherdil Shergill

BollywoodLife a parlé à Dheeraj Dhoopar de l’enthousiasme des fans et il nous a dit : “Lors de mon émission précédente, j’ai été surpris de connaître mes fans internationaux et maintenant je suis surpris de savoir que mes fans du monde entier sont ravis de ma nouvelle émission Sherdil Shergill qui commence aujourd’hui. Je veux dire que c’est tellement formidable d’atteindre les gens du monde entier avec mon travail.”

Il a révélé que sa boîte de réception était remplie de messages de fans des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d’Afrique du Sud et de Dubaï, et que des fans de toutes ces régions se connectaient avec lui.

Message spécial de Dheeraj Dhoopar pour ses fans

Dheeraj a un message spécial pour ses fans et il veut qu’ils le soutiennent ainsi que son nouveau spectacle. Il a déclaré: “Mon message à tous mes fans sera de me soutenir comme ils le font depuis si longtemps. Je vais certainement essayer de visiter ces endroits. Je suis enthousiasmé par mon nouveau spectacle avec Surbhi et c’est quelque chose de très nouveau que je fais.”

Alors que ses fans attendent avec impatience Sherdil Shergill, ils étaient également très heureux de voir Dheeraj dans Jhalak Dikhhla Jaa 10. Cependant, en raison de problèmes de santé, l’acteur a dû quitter l’émission de téléréalité dansante.