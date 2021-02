Shenae Grimes est enceinte du bébé n ° 2

Shenae Grimes a choisi un jour parfait pour annoncer l’agrandissement de sa famille.

Le joueur de 31 ans 90210 alun partagé via Instagram le dimanche 14 février qu’elle et son mari Josh Beech attendent leur deuxième enfant. Elle a posté une photo de bébé en solo, en plus d’une jolie photo de leur fille de 2 ans Bowie sucer son pouce tout en tenant le dos de sa mère.

« On y va encore une fois!!! » l’actrice a écrit dans le post de la Saint-Valentin. « Nous nous sentons incroyablement bénis de faire grandir notre famille et ce cadeau n’aurait vraiment pas pu arriver à un meilleur moment. Nous venons de nous installer dans notre nouvelle maison et nous nous sentons vraiment chez nous maintenant. Bowie a vraiment envie d’un peu. frère avec qui jouer et surveiller. Et comme pour @joshbeech et moi, nous sommes coéquipiers dans cette vie et nous nous sommes montrés à quel point nous sommes incroyablement forts et capables après avoir abordé notre récent déménagement à travers le pays … en voiture … avec un tout-petit et un chien … pendant une pandémie. Alors fais-le, Baby Beech # 2! Nous sommes prêts pour toi !!! «