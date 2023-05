Shemy Schembechler démissionne du Michigan au milieu d’un examen minutieux des publications sur les réseaux sociaux

Shemy Schembechler, le fils du légendaire entraîneur du Michigan Bo Schembechler et le directeur adjoint du recrutement nouvellement embauché du programme, a démissionné samedi après avoir fait l’objet d’un examen minutieux pour les publications offensantes sur les réseaux sociaux qui sont apparues sur son fil Twitter.

Shemy, un dépisteur de longue date de la NFL plus récemment avec les Raiders, aimait les messages politiques contenant du contenu offensant et raciste. Son compte Twitter a depuis été désactivé.

« A compter de cet après-midi, Shemy Schembechler a démissionné de son poste avec Michigan Football », ont déclaré l’entraîneur Jim Harbaugh et le directeur sportif Warde Manuel dans un communiqué conjoint. «Nous sommes au courant de certains commentaires et likes sur les réseaux sociaux qui ont suscité des inquiétudes et de la douleur chez des membres de notre communauté. Michigan Athletics s’engage pleinement à créer un endroit où nos entraîneurs, notre personnel et nos étudiants-athlètes se sentent les bienvenus et où nous soutenons pleinement l’engagement de l’université et du département des sports en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

La démission de Shemy est la dernière controverse liée à l’héritage de Bo Schembechler, qui a mené les Wolverines à 13 championnats Big Ten en tant qu’entraîneur de 1969 à 1989. Shemy et d’autres membres de la famille Schembechler ont défendu Bo, décédé en 2006, lorsque des allégations d’abus sexuels a fait surface impliquant Robert Anderson, un médecin de longue date de l’équipe.

L’installation de football du Michigan porte le nom de Schembechler et une statue de Bo Schembechler se dresse à l’extérieur.

Shemy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Photo : Scott W. Grau / Icon Sportswire via Getty Images)