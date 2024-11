Shemar Moore partage ses plus sombres regrets dans une révélation émotionnelle

Shemar Moore, connu pour son personnage de Malcolm Winters dans Les jeunesa récemment expliqué comment le décès de sa mère, Marylin Joan Wilson-Moore, a affecté sa vie.

En discutant avec Personnes magazine, Moore a déclaré: « Quand ma mère est décédée, j’ai eu l’impression de m’évanouir. »

Pour ceux qui ne le savent pas, la mère de Moore est décédée en raison de la sclérose en plaques (une maladie neurologique qui provoque des cicatrices au cerveau ou à la moelle épinière) et d’une maladie cardiaque en 2020 à 76 ans.

L’acteur de 54 ans jouait alors depuis près de 30 ans mais se sentait « égoïste » quant à ses choix de vie.

Exprimant ses pensées, il a plaisanté : « J’ai poursuivi ma carrière si durement parce que j’étais tellement – et je le suis toujours – déterminé à ne pas échouer. Mais dans cette quête de ne pas échouer, que sacrifiez-vous ? Que perdez-vous ? »

Le ÉCRASER La mort de la mère de la star lui a fait réaliser à quel point il avait abandonné alors qu’il « faisait tout pour » lui-même et sa carrière.

«Je me suis donné pour mission de courir après les filles, de vivre ma vie et de donner des coups de pied avec mes potes. Et tout ce qu’elle a toujours voulu, c’était être grand-mère », a malheureusement admis Moore.

C’était son « rêve. Et je me sens toujours coupable », a-t-il conclu en disant.

Il est pertinent de mentionner que la mère de Moore a commencé à lutter contre la sclérose en plaques en 2015, alors qu’elle avait 72 ans.