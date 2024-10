Shelton Benjamin fait ses débuts sur AEW Dynamite

L’ancienne star de la WWE Shelton Benjamin est désormais #AllElite, faisant ses débuts mercredi lors de l’édition du cinquième anniversaire d’AEW Dynamite.

Lors d’une interview dans les coulisses avec un autre nouveau signataire MVP dans laquelle il a promis une grande annonce, il a été interrompu par Prince Nana après la confrontation de la semaine dernière à Grand Slam Dynamite. Nana a clairement fait savoir qu’il n’aimait pas ce qui s’était passé et a rappelé à MVP qu’il était lutteur et qu’il lacerait les bottes sur place.

MVP a déclaré que cela ressemblait à une plainte et qu’il ne traitait pas les plaintes, mais « il le fait » et a pointé du doigt Benjamin, le président de son « service des plaintes ». Benjamin a ensuite demandé à Nana s’il y avait un problème, a pris sa tasse de café et est sorti de l’écran avec MVP.

Les deux représentent les deux tiers de ce qui devrait être le Hurt Syndicate dans AEW, une version mise à jour du Hurt Business dans la WWE. Bobby Lashley n’a pas encore fait ses débuts dans AEW, mais cela devrait arriver le plus tôt possible.

La carrière de longue date de l’homme de 49 ans à la WWE a pris fin en septembre 2023 lors de sa libération. En mars de cette année, il a confirmé qu’il avait parlé avec AEW et que la balle était dans leur camp.

Benjamin est apparu sporadiquement aux Indes au cours de sa première année d’agence libre, luttant pour la dernière fois en juillet contre Titus Alexander lors d’un événement combo WCPW/Prestige/Deadlock Pro.

