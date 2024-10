Shelton Benjamin fait ses débuts avec AEW sur 10/2 AEW Dynamite

Shelton Benjamin est arrivé à AEW.

MVP a fait ses débuts à AEW Dynamite : Grand Slam, et il a donné sa carte de visite au prince Nana. Il a clairement indiqué qu’il souhaitait potentiellement discuter affaires avec Swerve Strickland.

Une semaine plus tard, dans l’épisode d’AEW Dynamite du 2 octobre, MVP est apparu dans un segment en coulisses et il a été interrompu par Prince Nana. Nana a exprimé sa frustration à l’égard de MVP et a noté qu’il lacerait ses bottes pour MVP. MVP a répondu en disant qu’il ne traitait pas les plaintes, mais « il » le faisait. Il a présenté Shelton Benjamin comme son partenaire commercial et président de leur service des plaintes. Benjamin regarda Nana et prit son café.

Sean Ross Sapp de Sélection combative a rapporté que Benjamin avait signé avec AEW quelques semaines avant ses débuts. Sapp avait précédemment écrit que MVP, Benjamin et Bobby Lashley étaient en pourparlers avec AEW et que la signature de Benjamin avait été confirmée après les débuts de MVP.

Benjamin a brièvement commenté sa signature dans un tweet.

Benjamin a déjà effectué deux longs séjours à la WWE. Il est un ancien champion de la WWE des États-Unis, un champion intercontinental et trois fois champion par équipe. La WWE l’a libéré dans une vague de coupures en septembre 2023. Ces derniers mois, il lutte sur la scène indépendante.

