Shelly Palmer – Les nouveaux outils vidéo d’IA de Meta

Shelly Palmer a été nommée « Top Voice in Technology » par LinkedIn et écrit un blog commercial quotidien populaire.

Salutations du terminal 8 de JFK. Je me rends à Scottsdale pour faire une conférence et un atelier sur les outils d’IA pour le service client. Les voix synthétiques sont la nouveauté, mais les scripts réactifs en temps réel sont un niveau supérieur.

À la une : Meta a lancé Movie Gen, un nouvel outil de création vidéo basé sur l’IA pour les petites entreprises. Movie Gen permet aux utilisateurs de générer du contenu vidéo à partir d’invites, de modifier des vidéos existantes et d’ajouter des effets sonores et de la musique synchronisés. Il ne sera pas disponible pour une utilisation ouverte par les développeurs mais est destiné à la collaboration avec l’industrie du divertissement et les créateurs de contenu.

Le grand gain pour les entreprises réside dans la réduction des coûts de production – non seulement une réduction directe des budgets médias non fonctionnels, mais également une diminution significative des délais de flux de travail et une réduction encore plus significative du nombre de personnes qui devront être impliquées.

Movie Gen rejoint d’autres outils de génération vidéo d’IA tels que Sora d’OpenAI, Lumiere de Google, Runway Gen-2, Stable Video Diffusion de Stability AI, Pika Labs et Vid2Vid de Nvidia, mais il est spécialement conçu pour aider les utilisateurs à créer rapidement des publicités vidéo adaptées à Facebook et Instagram.

La valeur des outils vidéo génératifs d’IA est claire. La seule question est : « Quand l’un de ces outils répondra-t-il à vos besoins ? » Pour beaucoup, la réponse sera Meta’s Movie Gen. Et, rappelez-vous, c’est aujourd’hui le pire que ces outils aient jamais été. Ils vont tous s’améliorer de façon exponentielle. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont les bienvenus et encouragés. Répondez simplement à cet e-mail. -s

