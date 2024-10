Shelly Palmer – Apple Intelligence se rapproche

Shelly Palmer a été nommée « Top Voice in Technology » par LinkedIn et écrit un blog commercial quotidien populaire.

Apple a publié iOS et iPadOS 18.1 bêta 6. La mise à jour permet aux développeurs (et à tous les utilisateurs de programmes bêta) de tester une multitude de nouvelles fonctionnalités (y compris Apple Intelligence). La date officielle de sortie publique de la 18.1 n’a pas été annoncée. Cependant, la rumeur parle du 28 octobre. En attendant, voici ce qui s’en vient :

La mise à jour introduit des outils d’écriture améliorés intégrés à Apple Intelligence. Accessibles partout où le texte peut être sélectionné et modifié, ces outils proposent une vérification orthographique, une correction grammaticale, une réécriture du ton et un résumé du texte.

Siri reçoit un design rafraîchi avec une lueur subtile autour de l’écran, améliorant l’interaction visuelle. La nouvelle fonctionnalité « Type to Siri » permet aux utilisateurs d’interagir avec Siri sans parler, ce qui est pratique dans les situations où parler à voix haute n’est pas idéal. Siri a également amélioré sa compréhension des entrées de l’utilisateur, même s’il y a des pauses ou des corrections, et peut maintenir le contexte entre les requêtes consécutives. (Siri est toujours nul, mais ça craint beaucoup moins).

Safari inclut désormais la possibilité de résumer des articles, aidant ainsi les utilisateurs à saisir rapidement les points principaux d’un contenu long. De plus, un nouveau mode de mise au point « Réduire les interruptions » a été introduit pour minimiser les distractions en filtrant les notifications non essentielles, permettant aux utilisateurs de mieux se concentrer sur les tâches à accomplir.

Les réponses intelligentes sont désormais disponibles dans les applications Messages et Mail, offrant des réponses rapides et contextuellement appropriées. L’application Mail a été mise à jour pour afficher les messages urgents, en les plaçant en haut de votre boîte de réception pour garantir que les communications importantes ne soient pas manquées.

L’application Photos introduit une fonctionnalité « Memory Movie », permettant aux utilisateurs de créer des diaporamas personnalisés basés sur des descriptions textuelles. Les capacités d’enregistrement audio ont été étendues, permettant aux utilisateurs d’enregistrer, de transcrire et de résumer des enregistrements audio, améliorant ainsi l’accessibilité et la convivialité.

Pour les utilisateurs d’iPhone 15 Pro, la mise à jour ajoute la possibilité de prendre des photos spatiales, offrant ainsi une nouvelle dimension à la photographie mobile en capturant la profondeur et les données spatiales pour une expérience plus immersive.

Bien que plusieurs nouvelles fonctionnalités soient disponibles dès maintenant, d’autres comme Image Playground et Genmoji n’ont pas encore été implémentées. (Remarque : Apple Intelligence nécessite un iPhone 15 ou un iPhone 16 pour fonctionner). -s

