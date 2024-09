Shelly Palmer – Apple Intelligence est désormais en version bêta

Salutations de Boca Raton. Je suis ici pour animer un atelier « L’IA pour les agences de publicité » axé sur la manière de tirer le meilleur parti des investissements médiatiques non rentables. C’est un sujet brûlant pour les marques comme pour les agences.





Dans l’actualité : Apple a publié hier les versions bêta publiques d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, mettant ainsi sa plateforme Apple Intelligence à la disposition des utilisateurs inscrits au programme bêta. Ce système génératif basé sur l’IA est en développement depuis juin et est désormais accessible aux États-Unis, bien qu’il reste indisponible dans l’Union européenne et en Chine en raison de problèmes réglementaires. Les utilisateurs d’un iPhone 15 Pro, d’un iPhone 15 Pro Max ou des nouveaux modèles d’iPhone 16 lancés aux États-Unis peuvent accéder à ces fonctionnalités.





Les principales mises à jour incluent des outils d’écriture intégrés sur toutes les plateformes d’Apple, permettant aux utilisateurs d’effectuer des tâches assistées par l’IA comme la relecture, la synthèse et la réécriture de texte dans différents styles, comme professionnel et concis. De plus, Apple Mail bénéficie de fonctionnalités telles que Smart Reply, la priorisation des messages et les résumés.





Siri a subi des mises à jour importantes, à commencer par une interface à l’écran repensée, remplaçant son ancienne icône par des bordures éclairées qui ne masquent pas le texte. Le nouveau Siri propose également une reconnaissance vocale améliorée pour les utilisateurs qui trébuchent sur leurs mots, et il permet désormais de taper dans les cas où la parole n’est pas une option. L’assistant a étendu sa connaissance du produit, aidant les utilisateurs à effectuer des tâches telles que l’enregistrement d’écran et la réinitialisation d’appareils comme les AirTags.





Dans l’application Photos, la fonctionnalité la plus remarquable est Clean Up, qui (comme la gomme magique de Google) permet aux utilisateurs de supprimer les objets indésirables en les entourant à l’écran. La recherche en langage naturel et la création de souvenirs à l’aide de texte ont également été améliorées.





Pour activer Apple Intelligence, les utilisateurs de la version bêta peuvent accéder à Réglages > Apple Intelligence et Siri > Rejoindre la liste d’attente d’Apple Intelligence. L’inscription publique à la version bêta est disponible sur beta.apple.com, et des fonctionnalités supplémentaires sont prévues pour être lancées plus tard cette année.





Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont les bienvenus et encouragés. Répondez simplement à cet e-mail. -s





