Shelly-Ann Fraser-Pryce scelle son cinquième titre aux Championnats du monde du 100 m | Dina Asher-Smith “vidée” de manquer le podium | Actualités Actualités

Shelly-Ann Fraser-Pryce veut continuer à inspirer des générations de femmes après avoir remporté un cinquième titre sur 100 m aux Championnats du monde.

La joueuse de 35 ans a défendu sa couronne 2019 à Eugene, dans l’Oregon, dimanche soir avec un record du championnat de 10,67 secondes – le sixième meilleur temps de l’histoire.

Fraser-Pryce est revenue à la maison devant ses coéquipières jamaïcaines Shericka Jackson et Elaine Thompson-Herah, avec la Britannique Dina Asher-Smith quatrième, et espère que ses réalisations serviront d’inspiration pour les autres.

Shelly-Ann Fraser-Pryce dit qu'elle considère son âge comme un "positif" après avoir remporté son cinquième titre mondial du 100 mètres en tête d'un balayage jamaïcain dans l'Oregon.

“Je me sens bénie d’avoir ce talent et de continuer à le faire à 35 ans, d’avoir un bébé, d’aller toujours et, espérons-le, d’inspirer les femmes à faire leur propre voyage”, a déclaré Fraser-Pryce, de retour après la naissance de son fils. Zyon en 2017 pour devenir la femme la plus âgée à remporter un titre mondial du 100 m en 2019.

“Je ne peux même pas imaginer le nombre de fois où j’ai eu des revers et j’ai rebondi et je suis de retour. Je continue à me rappeler que parfois ce n’est pas parce que vous n’avez pas la capacité, mais c’est le droit C’était le bon moment et je suis tellement, tellement reconnaissant pour le soutien continu.”

Asher-Smith avait laissé entendre qu’avant les championnats, elle avait gardé quelque chose pour Eugene et avait égalé son record national de 10,83 secondes avec sa course en finale.

Pourtant, la joueuse de 26 ans a encore raté de peu une place sur le podium, ce qui signifie qu’elle n’a pas pu ajouter à la médaille d’argent du 100 m qu’elle a remportée aux derniers Championnats du monde il y a trois ans.

Dina Asher-Smith a égalé son record national britannique, mais a terminé quatrième

“Cette performance est phénoménale pour moi, et j’ai eu des championnats fantastiques”, a déclaré Asher-Smith. “Je n’ai vraiment rien à redire, mais je suis tellement dégoûté que cela ne m’a pas permis de monter sur le podium. J’étais si proche, mais ce ne sont que des champions – je suis contrarié.

“Je devais m’assurer que mon esprit était réellement dans la course plutôt qu’avec ma famille ou ici. Je suis heureux d’avoir pu pousser les performances dont je sais que j’étais capable.

“Nous cherchons à continuer d’aller plus vite tout au long de l’été dans les Commonwealths et les Européens. Mais je suis définitivement venu ici avec un œil pour monter sur le podium.”

Asher-Smith tourne maintenant son attention vers la défense de son titre du 200 m, qui commence lundi soir à Hayward Field.

Frustration pour Johnson-Thompson à l’heptathlon

La championne en titre Katarina Johnson-Thompson a révélé sa frustration de ne pas avoir défié les médailles après le premier jour de l’heptathlon.

La joueuse de 29 ans occupe la sixième place avec peu d’espoir de conserver son titre aux Championnats du monde à Eugene, devançant la leader et championne olympique Nafi Thiam de 273 points et se trouve à 193 points des places sur le podium.

Des blessures et un changement tardif d’entraîneur ont laissé Johnson-Thompson, qui compte 3798 points, jouer du rattrapage et être déçu.

“Ce n’est pas agréable, ce n’est pas un endroit où je veux être à un championnat, d’autant plus que je sais que je peux faire tellement mieux historiquement, et je pense que j’aurais pu faire mieux avec quelques ajustements. Je suis fier d’être juste ici », a déclaré Johnson-Thompson.

Katarina Johnson-Thompson a été frustrée dans l’heptathlon

“J’ai repris un entraînement très dur au cours des six dernières semaines, mais malheureusement, je ne suis pas sorti de l’autre côté à l’endroit où je voulais être.

“Je suis toujours là, je me bats toujours, et cela fait partie de ce que j’essaie de faire à ce championnat – être ici, me battre et être compétitif.”