Shelly-Ann Fraser-Pryce remporte le cinquième titre du 100 m lors d’un balayage franc jamaïcain

Shelly-Ann Fraser-Pryce a remporté dimanche son cinquième titre mondial record du 100 m à Eugene, Oregon, menant un balayage jamaïcain sans précédent du podium.

Fraser-Pryce a eu un départ électrique et a mené du pistolet à la bande à Hayward Field, remportant un record de championnat de 10,67 secondes.

Shericka Jackson a remporté l’argent avec un record personnel de 10,73 secondes, tandis que la quadruple championne olympique de sprint Elaine Thompson-Herah a décroché le bronze (10,81).

C’était la première fois qu’une nation remportait les médailles du 100 m féminin aux championnats du monde et venait juste un jour après que Fred Kerley ait mené un balayage américain de l’épreuve du ruban bleu masculin, bien que pour la troisième fois dans l’histoire des championnats du monde.

Fraser-Pryce est également le premier athlète à remporter cinq médailles d’or dans une épreuve sur piste aux Championnats du monde dans la même discipline, avec la victoire de dimanche après les médailles d’or du 100 m en 2009, 2013, 2015 et 2019.

“Je ne peux même pas imaginer le nombre de fois où j’ai eu des revers et j’ai rebondi et je suis ici à nouveau”, a déclaré Fraser-Pryce.

“Je continue à me rappeler que parfois ce n’est pas parce que vous n’en avez pas la capacité, mais c’est le bon moment.

“Aujourd’hui était le bon moment et je suis tellement, tellement reconnaissant pour le soutien continu.”

Fraser-Pryce a ajouté : « C’est le troisième 1-2-3 auquel je participe et je suis tellement excité. Aujourd’hui, j’ai pu repartir avec la victoire.

“Je me sens bénie d’avoir ce talent et de continuer à le faire à 35 ans, d’avoir un bébé, toujours en cours et, espérons-le, d’inspirer les femmes à faire leur propre voyage.”

L’un des premiers athlètes à féliciter Fraser-Pryce a été l’Américaine Allyson Felix, qui s’est retirée de la compétition avec une 19e médaille mondiale, une de bronze, au relais mixte 4×400 à Eugene.

“35 ans! Une mère! 10h67 ! 5ème titre mondial ! Yessss @realshellyannfp c’est ta nuit !!!” a tweeté Felix, l’un des principaux défenseurs des droits des athlètes féminines.

Alignée dans le couloir six dans des conditions de sprint parfaites, Fraser-Pryce arborait une touffe de cheveux descendant dans son dos teint dans les couleurs vert, or et noir du drapeau jamaïcain.

Surnommé le «Pocket Rocket», le stade bondé pouvait facilement comprendre pourquoi alors que la joueuse de 35 ans sortait de ses blocs et n’a jamais cédé la tête.

La Britannique Dina Asher-Smith, dans le couloir huit, est apparue comme la sprinteuse la plus susceptible de faire échouer les plans jamaïcains, mais Jackson et Thompson-Herah l’ont rattrapée.

Asher-Smith a finalement terminé quatrième, égalant son record national de 10,83 secondes.

« Je suis déçu de ne pas avoir obtenu de médaille et je savais que j’étais en forme et j’ai failli y arriver. Je suis définitivement venu chercher à être sur le podium. 200 c’est ça », a déclaré Asher-Smith, championne du monde en titre du 200 m.

“J’ai fait une bonne course et je suis heureux d’avoir égalé un record personnel pour moi, en particulier dans une finale mondiale, ce qui signifie que vous exécutez quand cela compte vraiment.”

Le balayage net jamaïcain est encore plus remarquable car il reflète ce qu’ils ont réussi aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier.

Dans la capitale japonaise, il a terminé avec Thompson-Herah remportant l’or, Fraser-Pryce l’argent et Jackson le bronze.

Alors que le triomphe de Thompson-Herah à Tokyo a porté son total olympique individuel à quatre médailles d’or, elle et Jackson sont toujours à la recherche de leurs premiers titres mondiaux individuels.

