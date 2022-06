Shelly-Ann Fraser-Pryce égale le meilleur temps mondial pour gagner 100 à Paris

La triple médaillée d’or olympique Shelly-Ann Fraser-Pryce a égalé son meilleur temps mondial de l’année en remportant le 100 mètres en 10,67 secondes lors de la rencontre de la Diamond League à Paris samedi.

Elle a été incontestée au Stade Charlety puisqu’elle a égalé son temps au Kip Keino Classic au Kenya le mois dernier. Elle a également battu le record de 10,72 de la compatriote jamaïcaine et double championne olympique en titre Elaine Thompson-Herah, établi l’an dernier.

Fraser-Pryce, 35 ans, visera une 10e médaille d’or aux championnats du monde à Eugene, en Oregon, le mois prochain.

Winfred Yavi, de Bahreïn, a triomphé au 3000 m steeple féminin avec un record personnel et record mondial de 8:56,55.

La médaillée de bronze olympique Yaroslava Mahuchikh a également établi un record mondial pour 2022 au saut en hauteur féminin à 2,01 mètres alors qu’elle menait un 1-2-3 pour l’Ukraine avec Iryna Gerashchenko et Yuliya Levchenko.

Le sprinteur sud-africain Luxolo Adams a remporté le 200 m masculin en 19,82. Alexander Ogando, de la République dominicaine, a terminé deuxième en 20,03.

L’Américaine Devon Allen a remporté le 110 haies masculin en 13.16, et la Nigériane Tobi Amusan a remporté le 100 haies féminin en 12.41 devant la Bahamienne Devynne Charlton.

Le Français Benjamin Robert a ravi la foule avec une poussée tardive pour dépasser l’Australien Peter Bol et remporter le 800 m masculin en 1: 43,75, tandis que l’Éthiopien Selemon Barega a remporté la victoire dans le 5 000 m masculin en 12: 56,19.

Les champions olympiques Steven Gardiner et Shaunae Miller-Uibo, des Bahamas, ont remporté les 400 m masculin et féminin, en 44,21 et 50,10, respectivement.

De plus, la championne olympique Valarie Allman a remporté le disque féminin avec un record de la compétition de 68,68 mètres pour battre la marque précédente établie par sa rivale Sandra Perkovic de Croatie. Perkovic a terminé deuxième avec un lancer de 68,19.

La Suède accueille la prochaine rencontre de la Diamond League à Stockholm le 30 juin.

