Shelley Smith, actrice de « The Associates » et ancienne mannequin, est décédée à 70 ans

Shelley Smith, une ancienne actrice et mannequin connue pour son travail sur la série « The Associates », est décédée. Elle avait 70 ans.

Son mari, Mark Maguire, partageait une vidéo publiée sur Facebook qu’elle est morte d’un arrêt cardiaque. Cependant, il a expliqué plus tard à Fox News Digital que Smith souffrait de problèmes respiratoires persistants.

Maguire a partagé qu’au début de sa carrière de mannequin, Smith a contracté une pneumonie en Afrique et a continué à avoir des rechutes. « Elle a eu une pneumonie plus de 10 fois dans sa vie. L’année dernière, ça a juste commencé à se détériorer », a expliqué Maguire, notant qu’une double greffe pulmonaire était la seule option de Smith.

« Le problème, c’est qu’elle était déjà un peu fragile quand nous avons commencé à y penser. Et, vous savez, le taux d’échec de l’opération elle-même est d’environ 20 %… C’est une récupération incroyablement difficile et ensuite vous devez prendre des médicaments le reste de votre vie. Et si vous avez de la chance, vous en tirerez quelques années. Alors elle a décidé de ne pas faire ça.

La semaine dernière, Maguire a partagé sa perte sur Facebook en écrivant : « Mon cher et doux ange Shelly Smith est décédé paisiblement [August 8] à 14h20. Ses enfants, Nicky et Miranda Nathan et moi étions à ses côtés et lui tenions la main et lui embrassions la tête et lui chantions et lui disions combien nous l’aimions. »

En plus de « The Associates », Smith a joué dans « For Love and Honor », et a fait des apparitions dans des émissions populaires comme « The Love Boat » et « Murder, She Wrote ».

Smith est également apparu dans plusieurs jeux télévisés de célébrités, dont « Super Password ».

Maguire et Smith venaient de fêter leur 18e anniversaire de mariage. Le couple s’est rencontré par l’intermédiaire d’amis et s’est marié en 2005.

« Nous avions tous les deux traversé des divorces relativement difficiles et étions, vous savez, un peu timides… Nous étions tellement bien connectés », a déclaré Maguire à Fox News Digital. « Et puis nous avons eu beaucoup de parallèles dans notre vie parce qu’elle était mannequin et avait eu beaucoup de succès, puis elle est devenue actrice, puis elle est retournée à l’école. »

Maguire est un lauréat du Tony-Award qui a également quitté la profession pour poursuivre ses études et devenir avocat spécialisé en divorce.

« Elle a obtenu un diplôme en thérapie conjugale et familiale et en même temps avait ses propres problèmes de fertilité », avant d’avoir ses jumeaux Nicky et Miranda. Réalisant qu’il y avait un marché pour les femmes aux prises avec la fertilité, Smith a fondé sa propre entreprise de don d’ovules et de maternité de substitution, et a consacré sa vie à aider à agrandir les familles.

« Vous savez, vous êtes ici pour une très courte période. Et la vraie mesure du succès est qu’en avez-vous fait ? Qu’avez-vous fait de votre temps ? Et elle… était vraiment dévouée à aider les gens à avoir des bébés. C’est son plus grand héritage. C’est ce dont elle serait la plus fière. »

Maguire a été stupéfait par le nombre de personnes qui ont tendu la main à la suite du décès de Smith et ont partagé que la famille prévoyait un hommage en ligne pour sa femme.