Shelley King de Coronation Street révèle qu’elle a lutté dans des relations « ratées » avec des hommes avant de devenir gay à 42 ans

La star de CORONATION Street, Shelley King, a révélé comment elle avait essayé sans succès d’avoir des relations amoureuses avec des hommes avant de devenir gay.

L’actrice de 65 ans – qui incarne Yasmeen Nazir dans le feuilleton – dit qu’elle a fait son coming-out à ses parents à 42 ans.

ITV

Shelley King a détaillé ses relations « ratées » avec des hommes avant de devenir gay[/caption]

Shelley a parlé de sa sexualité et de sa vie authentique dans un nouvel essai publié dans le Métro.

Elle a expliqué à quel point grandir sans voir les lesbiennes représentées dans les médias était dommageable et elle « a essayé d’avoir des relations » avec des hommes.

Adolescente, elle était attirée par les livres, les films et les pièces de théâtre qui parlaient « de femmes attirées par d’autres femmes ».

Mais, a-t-elle expliqué: « C’était au début des années 70 et rien de ce sur quoi je suis tombé ne semblait avoir une fin heureuse. »

Getty

Shelley avec son partenaire Trilby James[/caption]

Après être devenue actrice professionnelle, Shelley pensait qu’elle «entrerait en contact avec des femmes» dans l’industrie.

Mais au lieu de trouver une petite amie, Shelley dit qu’elle nourrissait « des béguins autodestructeurs pour des femmes qui ne retourneraient jamais leurs sentiments ».

Elle a déclaré: « J’ai essayé d’avoir des relations avec des hommes hétérosexuels, mais je n’avais aucun lien émotionnel et cela a fini par les blesser. »

Shelley a eu deux relations ratées avec des femmes avant de rencontrer son « âme sœur » Trilby James.

Caractéristiques de Rex

Shelley est sortie avec ses parents à l’âge de 42 ans[/caption]

Shelley est désormais en partenariat civil avec l’actrice et réalisatrice et le couple vit à Londres.

« Après que nous nous soyons réunis, je » suis sorti « de mes parents âgés de 42 ans », a déclaré Shelley.

« Ils n’étaient pas du tout surpris.

«Je veux dire aux autres personnes qui envisagent de sortir de ne jamais avoir peur de qui vous êtes.

Rex

Le couple est désormais pacsé et vit à Londres[/caption]

« Quelles que soient les circonstances, les gens qui vous aiment vraiment vous soutiendront. »

L’actrice a fait ses débuts en tant que grand-mère de la première famille musulmane de Street en 2014.

Plus tôt cette année, Shelley a raconté dimanche au Sun comment elle avait eu du mal à s’éteindre après avoir filmé le scénario de contrôle coercitif déchirant de son personnage et ne pouvait s’empêcher de penser aux victimes réelles.

Shelley a déclaré que certaines des scènes les plus sombres l’avaient affectée émotionnellement – ​​mais a ajouté qu’elle était «fier» de savoir combien de personnes elle avait aidées.

L’intrigue percutante, qui a vu son personnage Yasmeen Metcalfe souffrir aux mains de son mari tordu Geoff, interprété par Ian Bartholomew, 65 ans, a été l’une des plus discutées depuis des années.

Et cela n’aurait pas pu arriver à un moment plus pertinent, avec une forte augmentation des violences domestiques depuis le confinement.

« Les derniers mois ont été fatiguants pour le tournage », a-t-elle déclaré.

« L’histoire durait depuis deux ans et il était parfois difficile de se dérouler.

« J’ai ressenti une lourdeur. C’était le sentiment que tout n’est pas bien dans le monde.

«Mais d’une manière étrangement positive, je reçois des messages de gens tout le temps.

« J’ai entendu les histoires les plus bouleversantes de femmes et d’hommes d’horizons et de cultures si différents.

« Une femme de 80 ans a partagé son histoire avec moi. Ce n’est pas quelque chose qu’on oublie jamais.





«Corrie informe les gens qu’il y a de l’aide là-bas. C’est un problème si important à aborder – c’est pourquoi je l’aime.

« Beaucoup de messages que j’ai reçus proviennent de personnes disant : « Cela m’arrive ». Ils regardent le scénario et cherchent maintenant de l’aide.

Son histoire a aidé Coronation Street à attirer plus de huit millions de téléspectateurs tout au long du verrouillage.