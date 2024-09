Shelley Duvall vue dans le film « The Forest Hills », dernier projet avant sa mort

Actrice légendaire et star emblématique de l’horreur Shelley Duvall a fait un retour palpitant dans le film indépendant sanglant « The Forest Hills » avant sa mort en juillet – son premier concert d’actrice 22 ans après avoir annoncé sa retraite.

Juste à temps pour la saison d’Halloween, la nouvelle bande-annonce du film dévoile l’histoire effrayante d’un homme hanté par des visions cauchemardesques de devenir un loup-garou et sa relation tendue avec Mama – jouée par Duvall – après avoir subi un traumatisme crânien en campant dans les bois de Catskill à New York.

Shelley a dit à la Le New York Times plus tôt cette année, elle avait hâte de revenir au cinéma après sa retraite de 2002… et quand le réalisateur Scott Goldberg Il n’arrêtait pas de la questionner à propos de son nouveau projet, et elle a décidé de s’inscrire.