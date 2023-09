Shell Galaxy révèle ses couches ressemblant à des oignons

Voici un oignon galactique : la galaxie coquille NGC 3923, repérée par la caméra à énergie noire (DECam) de l’Observatoire interaméricain de Cerro Tololo à une distance d’environ 70 millions d’années-lumière de la Terre.

Les galaxies coquilles représentent environ 10 % de toutes les galaxies elliptiques., l’un des trois principaux types de galaxies. Les deux autres types sont les galaxies spirales, comme notre Voie lactée, et les galaxies irrégulières. Les galaxies coquilles ont des anneaux en couches, ou couches concentriques, à l’intérieur leurs auréoles galactiques. La structure de NGC 3923 est probablement issue d’une fusion galactique, au cours de laquelle la plus grande galaxie a éloigné les étoiles du disque de la plus petite galaxie. Ces étoiles se sont ensuite mélangées au halo de la plus grande galaxie, formant les coquilles.

NGC 3923 possède plus de vingt obus, selon la NASA, bien que seuls quelques-uns soient visibles dans l’image DECam. Recherche publié dans Astronomie et astrophysique en 2016, on a découvert que la galaxie pouvait contenir jusqu’à 42 coquilles.

NOIRLab, qui exploite la caméra, noté dans le communiqué que NGC 3923 est environ 50 % plus grande que la Voie Lactée et que ses coquilles sont les plus grandes de toutes les galaxies à coquille connues.

Les coques ne sont pas la seule caractéristique de l’image de 250 mégapixels. Vers le haut de l’image se trouve une grande lentille gravitationnelle autour de l’amas de galaxies PLCK G287.0+32.9. Les lentilles gravitationnelles sont des objets massifs ou des collections d’objets dans l’espace avec des champs gravitationnels si forts qu’ils courbent la lumière qui les traverse depuis des sources plus éloignées, permettant ainsi d’amplifier la lumière de ces objets distants.

Les astronomes utilisent glentilles ravitationnelles repérer certaines des lumières les plus anciennes de l’univers ; l’année dernière, une équipe d’astronomes repéré la plus ancienne étoile connue— âgé d’environ 12,9 milliards d’années — dans l’arc d’une lentille gravitationnelle. De puissantes lentilles gravitationnelles peuvent plier la lumière en arcs, mais aussi en fascinants anneaux d’Einstein, qui semblent littéralement être des anneaux de lumière flottant dans l’espace. Plus tôt cette année, les signatures dans les anneaux d’Einstein a renforcé les arguments en faveur des axionsune minuscule particule théorisée, candidate à la matière noire, la substance inconnue qui constitue environ 27% de notre univers.

L’image en taille réelle est trop grande pour être hébergée dans cette taille, mais vous pouvez la vérifier et zoomer sur sa myriade de points de lumière.ici. Vous pouvez voir les obus de NGC 3923 plus en détail, mais aussi être frappé par la massivité du cosmos.

