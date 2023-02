Shell, Exxon et BP s’inversent sur le climat au milieu de bénéfices records

L’industrie pétrolière et gazière n’a jamais été aussi rentable qu’elle ne l’était en 2022. ExxonMobil, BP, Chevron, Shell et ConocoPhillips ont rapporté des transports combinés totalisant plus de 177 milliards de dollars.

L’interprétation de ces sommes colossales devient plus compliquée. Les écologistes disent qu’ils montrent une hausse des prix de l’industrie en temps de guerre, profitant de l’invasion russe de l’Ukraine il y a un an. Les dirigeants du secteur pétrolier disent qu’ils montrent que la stratégie fondamentale de l’entreprise fonctionne : « performer tout en se transformant », comme l’a dit le PDG Bernard Looney dans l’appel aux résultats de BP.

Les bénéfices ont réussi à effacer le souvenir récent de la pandémie de l’industrie pétrolière en 2020, à savoir quand, après près d’une décennie de baisse des prix due au boom de la fracturation hydraulique, les prix du pétrole et du gaz se sont effondrés alors qu’une grande partie des voyages mondiaux et nationaux se sont arrêtés. Soudain, les banques ont scruté à la loupe les prêts pour de nouveaux projets de forage. Et l’industrie pétrolière s’est fortement appuyée sur l’administration Trump pour le renflouement des contribuables et l’allégement de Covid.

L’industrie a appris quelques leçons. Les entreprises se concentrent aujourd’hui davantage sur le remboursement de la dette et la restitution de la valeur aux actionnaires qu’au cours de la dernière décennie, ce qui se traduit par 109 milliards de dollars de rachats d’actions qui profitent aux plus grands investisseurs. Et dans l’ensemble, l’industrie se concentre moins sur l’expansion et l’exploration de nouveaux forages, préférant réduire les coûts.

Mais alors que l’industrie n’a pas oublié toutes les leçons de ces dernières années, les plus grandes entreprises ont négligé les plus importantes. Les bénéfices importants donnent également à une entreprise la possibilité de signaler où elle voit sa croissance en réinvestissant dans l’entreprise. Et depuis plus d’un siècle, la croissance future a toujours signifié plus de forage – pas une transition vers les énergies renouvelables.

Ce n’est plus possible, du moins pas si le monde fait des efforts pour lutter contre le changement climatique. L’Agence internationale de l’énergie a déclaré sans ambages en mai 2020 que le monde dispose désormais de toutes les réserves de pétrole prouvées et probables dont il a besoin s’il a le moindre espoir d’atteindre les objectifs climatiques mondiaux de limitation du réchauffement à moins de 2 degrés Celsius. Si cela était réellement mis en œuvre en tant que politique, l’industrie n’investirait aucun de ses énormes bénéfices dans la mise à l’échelle de nouveaux combustibles fossiles.

Mais l’industrie fait exactement le contraire, reculant sur les dépenses dites climatiques afin de dynamiser son cœur de métier : gaz à effet de serre.

Les bénéfices records de Big Oil masquent les vrais problèmes à venir

L’industrie de l’énergie était autrefois indissociable de la croissance économique, contrôlant 28% du marché boursier total dans les années 1980. Il est tombé à un nouveau creux de 2% en 2020, les voyages s’étant arrêtés. Même aujourd’hui, ce n’est qu’une part légèrement plus élevée du marché total.

Les chiffres racontent l’histoire à plus long terme de la réduction de l’empreinte du pétrole dans l’économie. C’est un élément fondamental de la politique climatique que de séparer la croissance économique des combustibles fossiles. Plus de 30 pays ont trouvé comment y parvenir, en réduisant les émissions de carbone tout en continuant à faire croître l’économie. Cela inclut les États-Unis, où la production globale de dioxyde de carbone est toujours inférieure aux niveaux de 2019. Les énergies renouvelables représentent désormais une part plus importante de la production d’électricité que le charbon. Et les transports – avions, trains et automobiles – étaient à nouveau le secteur le plus polluant pour le climat.

À l’avenir, l’industrie pétrolière fait face à une concurrence comme on ne l’a jamais vue auparavant dans tous ses principaux secteurs de profit. Les véhicules électriques sont une source de concurrence modeste mais en croissance rapide pour le secteur, et de plus en plus de ménages délaissent le pétrole et le gaz au profit de pompes à chaleur électriques écoénergétiques. Et le gaz dans le secteur de l’électricité est confronté à une concurrence viable de l’éolien et du solaire moins chers.

L’industrie pétrolière, cependant, ne reconnaît pas vraiment la réalité que le monde aura tôt ou tard besoin de moins de ses produits. “Leurs plans normaux sont confrontés à une concurrence qu’ils n’ont jamais vue auparavant”, a déclaré Tom Sanzillo, directeur de l’analyse financière de l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). “Ils n’ont pas de justification pour aller de l’avant.”

La fête ne durera pas éternellement

Certains experts pensent que la fête est déjà finie. “Ils avaient besoin de prix très élevés pour se sortir des ennuis, et des prix très élevés ne sont pas viables”, a déclaré Sanzillo. “Personne ne s’attend à ce que ces bénéfices continuent.”

Sanzillo souligne certains signes récents indiquant que le marché se refroidit déjà pour Big Oil. Sur la base des derniers mois, les prix se sont stabilisés et ont légèrement baissé, et le pétrole est de nouveau sous-performant par rapport à l’ensemble du marché.

En Europe, les pays ont également cherché à récupérer une partie de ces bénéfices pour les contribuables touchés par la hausse des prix. L’UE a ajouté une nouvelle taxe sur les bénéfices supérieurs à la moyenne de 20 % des trois années précédentes. Alors que l’administration Biden a proposé d’adopter sa propre version d’un impôt sur les bénéfices exceptionnels, l’idée est un non-démarrage au Congrès divisé, qui devrait approuver toute modification du code des impôts. Une autre idée lancée par l’administration Biden consiste à augmenter les taxes sur les rachats d’actions.

Ces politiques ne vont pas vraiment nuire au pétrole et au gaz à long terme. Ce qui lui nuira, c’est la concurrence accrue des énergies renouvelables et l’accent renouvelé sur l’efficacité énergétique pour réduire les coûts énergétiques.

Les entreprises pourraient se préparer à cet avenir. Ils font beaucoup pour en faire la publicité – la page d’accueil de Chevron au moment de la rédaction fait la promotion du «gaz naturel renouvelable». Mais en pratique, ils ont peu investi dans les énergies renouvelables qui peuvent sérieusement concurrencer les combustibles fossiles, car cela nuit à leur cœur de métier. L’industrie n’a généralement consacré que 1 % de ses dépenses en capital à des investissements à faible émission de carbone, une vaste catégorie qui comprend la capture et le stockage du carbone destinés à favoriser la croissance des combustibles fossiles. Il est passé à 5 % en 2022, avant que les entreprises ne renoncent publiquement à leurs engagements en matière de renouvellement.

ExxonMobil se distingue comme un exemple extrême après que la société a réalisé sa plus grande année de 56 milliards de dollars de bénéfices. Interrogé sur la concurrence lors de la récente conférence téléphonique des actionnaires de la société, le PDG Darren Woods a déclaré qu’Exxon “s’est beaucoup concentré sur le fait de se pencher lorsque d’autres se sont penchés”. De quelles manières se penchent-ils ? Plus de la même chose. « Continuer à fabriquer les produits dont la société a besoin aujourd’hui et le faire à travers une gamme très diversifiée de produits, pensez donc aux produits chimiques, aux carburants et aux lubrifiants. Et puis, en même temps, investir pour produire des carburants à faibles émissions pour répondre à la demande à faible émission de carbone.

D’autres entreprises réduisent leurs engagements climatiques limités afin de doubler leur consommation de combustibles fossiles. BP a officiellement réduit ses promesses d’émissions, initialement prévu pour atteindre 35 à 40 % d’émissions en moins d’ici la fin de la décennie, à seulement 20 à 30 %. Shell prévoit de maintenir ses investissements dans les énergies renouvelables, les compensations carbone, la capture du carbone et les biocarburants à 3,5 milliards de dollars, soit moins de la moitié de ce que la société investit dans l’exploration et l’extraction de pétrole et de gaz. Le PDG Wael Sawan a déclaré que l’activité gazière de l’entreprise “continue de croître dans un monde qui a désespérément besoin de gaz naturel en ce moment, et je pense que pour longtemps encore”.

Les petits investissements que l’industrie pétrolière engage dans le changement climatique “ne sont pas ce que les gens pensent qu’ils sont”, a déclaré Jamie Henn, directeur du groupe de défense Fossil Fuel Free Media. Les «investissements à faible émission de carbone» d’Exxon, BP et d’autres signifient généralement rendre les opérations pétrolières plus efficaces, comme peaufiner les processus existants pour brûler moins de combustibles fossiles ou utiliser la capture et le stockage du carbone pour une «récupération améliorée du pétrole». L’objectif des deux approches est de réduire les émissions uniquement pour brûler davantage de combustibles fossiles.

Même les budgets marketing des campagnes climatiques de Big Oil peuvent être plus importants que les projets eux-mêmes. Travailler avec une société de relations publiques, Shell payé 57 000 $ pour une entreprise qui fabrique des biocarburants à partir de déchets de café et a reçu plus de 1 100 articles dans les médias, le tout pour alimenter un seul bus londonien pendant un an. Les écologistes accusent Shell de consacrer un peu plus de 1% de ses dépenses en capital à des sources d’énergie à faible émission de carbone comme l’éolien et le solaire.

Henn a déclaré que les récents renversements du changement climatique sont une preuve supplémentaire que « ces entreprises ne sont pas sérieuses au sujet d’une transition vers une énergie propre. C’est surtout du marketing et de l’écoblanchiment, des stratégies qui ont obtenu un petit engagement ici, puis une promesse vide là. Ils ne s’additionnent pas.