Shell Canada signe une entente avec Kitselas Geothermal dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique

L’une des plus grandes sociétés d’énergie au monde investit dans l’effort continu pour déterminer s’il existe un développement d’énergie géothermique commercialement réalisable utilisant des eaux souterraines chaudes au lac Lakelse au sud de Terrace.

L’argent de Shell avec Kitselas Geothermal Inc., un partenariat entre Kitselas First Nation’s Kitselas Development Corporation et Borealis GeoPower de Calgary, déterminera davantage la viabilité du forage de puits vers un réservoir d’eau chaude afin qu’il puisse ensuite être pompé pour devenir un source de chaleur ou de vapeur pour faire tourner des turbines afin de créer de l’électricité.

Kitselas Geothermal est actif dans la région du lac Lakelse depuis près de 10 ans, explorant la possibilité dont on parle depuis longtemps que les propriétés géologiques de la région qui produisaient l’eau chaude qui remplissait autrefois les piscines du développement de Mount Layton Hotsprings pourraient également remplacer les combustibles fossiles. comme source d’énergie locale.

Dans un projet géothermique typique, l’eau pompée pour être convertie en source de chaleur ou d’énergie est ensuite pompée pour être réchauffée.

La présidente de la société, Alison Thompson, a déclaré que l’accord de développement conjoint avec Shell réduirait les risques du projet afin de déterminer le potentiel d’investissements supplémentaires.

« Le forage à effectuer… avec l’aide financière de Shell consiste à recouper le réservoir M’Deek avec des puits de taille de production. Si les tests de puits semblent bons, les puits pourraient être utilisés pour produire de l’énergie géothermique », a-t-elle déclaré. “Les puits forés précédemment n’étaient pas destinés à être utilisés pour la production.”

Les plans actuels prévoient que le programme de forage commencera au cours de la prochaine année.

« Nous approchons de la fin des travaux sur le terrain et de l’analyse des données nécessaires pour situer les puits dans le programme de forage », a déclaré Thompson.

Stephen Doolan, responsable de Shell, a déclaré que l’investissement dans Kitselas Geothermal est une première du genre pour l’entreprise.

« Nous explorons un certain nombre d’opportunités commerciales à faibles émissions de carbone au Canada et la géothermie en est une parmi tant d’autres », a-t-il déclaré.

“Le financement de l’accord de développement conjoint fera progresser les activités visant à comprendre le potentiel de la géothermie dans la région.”

Thompson ne divulguerait pas l’emplacement du réservoir M’Deek autrement qu’en disant qu’il se trouvait au sud de Terrace.

Des informations publiées précédemment indiquent qu’il y avait du forage du côté ouest du lac Lakelse, de l’autre côté de l’eau des sources thermales du mont Layton et que des permis avaient été obtenus pour le forage dans une zone d’environ 2 800 hectares sur le territoire traditionnel des Kitselas s’étendant du sud du lac Lakelse et jusqu’à le côté est de l’autoroute 37 sud.

Plus tôt cette année, Kitselas Geothermal a également reçu 500 000 $ du First Nations Clean Energy Business Fund du gouvernement provincial, le montant maximal que le programme peut fournir.

Cela permet à l’entreprise de faire le travail de terrain nécessaire.

Au moment où la subvention a été annoncée, Thompson a déclaré qu’elle servirait également à attirer d’autres financements.

À un moment donné, un petit projet potentiel de gaz naturel liquéfié dans le parc de développement industriel de Skeena, au sud de l’aéroport régional du Nord-Ouest, avait été identifié comme client potentiel de Kitselas Geothermal. Mais ce projet a depuis été abandonné.

Le dernier client potentiel est Skeena Bioenergy, l’usine de granulés juste à côté de Skeena Sawmills.

Elle voit de l’intérêt dans un éventuel pipeline reliant un hub géothermique à son usine afin que la chaleur de l’eau remplace le gaz naturel dans le séchage des fibres avant d’être transformée en granulés et réduise ainsi ses émissions de carbone.

Shell est surtout connue dans la région en tant que propriétaire majoritaire de l’usine d’exportation de gaz naturel liquéfié de LNG Canada actuellement en construction à Kitimat.

Et ce ne serait pas la première fois qu’une importante société d’énergie manifeste un intérêt et investit dans l’énergie géothermique au lac Lakelse.

En 2014, Enbridge a conclu un accord avec la Première Nation Kitselas et Borealis Geothermal pour former une entreprise en tant que fondation pour explorer la région. Un paiement de 100 000 $ a ensuite été versé à la province pour garantir les droits d’exploitation du sous-sol.

À cette époque, Enbridge était impliquée dans une bataille avec les Premières Nations, des groupes environnementaux et d’autres groupes s’opposant aux efforts de l’entreprise pour construire un pipeline de transport de pétrole de l’Alberta appelé Northern Gateway vers un terminal d’exportation prévu à Kitimat. Ce plan a depuis été annulé. Les dossiers indiquent que la société formée par Enbridge, les Kitselas et Borealis Geothermal a été dissoute en 2019.

