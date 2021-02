Les supermajors de l’énergie ont enduré 12 mois terribles par pratiquement toutes les mesures en 2020 et le secteur est confronté à des défis et à des incertitudes importants alors qu’il cherche à se redresser.

Les actions de Shell sont en hausse de plus de 3% depuis le début de l’année, après avoir chuté de plus de 44% l’année dernière.

Les résultats interviennent alors que les géants du pétrole et du gaz cherchent à rassurer les investisseurs sur leur rentabilité future, indiquant une hausse attendue de la demande de carburant au second semestre et un déploiement massif des vaccins Covid.

Les contrats à terme internationaux de référence sur le Brent se sont négociés à 58,81 $ le baril jeudi matin, en hausse d’environ 0,6%, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate se sont établis à 56,08 $, plus de 0,7% de plus.

Les prix du pétrole se sont régulièrement améliorés depuis le début de l’année, le WTI atteignant son plus haut niveau depuis plus d’un an lors de la session précédente. Les contrats à terme sur le brut ont été soutenus par des réductions de production en cours et le déploiement en masse des vaccins Covid.

Les partenaires de l’OPEP et non-OPEP, un groupe de producteurs de pétrole parfois appelé OPEP +, ont maintenu leur politique de production mercredi, soutenus par la hausse des prix du pétrole.

L’alliance énergétique s’est dite « optimiste » pour une année de reprise en 2021.