FILE – Cette photo d’archive du 29 août 2012 montre les prix de l’essence dans une station-service Shell à Oklahoma City. Le rapport mensuel sur l’emploi du gouvernement est devenu l’indicateur économique le plus attendu et étudié de Washington – sur lequel les politiciens, les économistes et les journalistes se sont lancés pour des jugements instantanés à l’approche de l’élection présidentielle. Mais dans le monde réel, presque tout le monde regarde autour de lui et trouve les choses par eux-mêmes. (Photo AP / Sue Ogrocki, dossier)

Sue Ogrocki