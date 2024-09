Shelf est un réseau social basé sur les médias que vous consommez

Les réseaux sociaux sont devenus de plus en plus homogènes, affichant tout, du texte aux courtes vidéos sur toutes les plateformes, où les algorithmes éclipsent souvent votre créativité. Dans cet environnement omniprésent, il est plus difficile que jamais de se faire une idée réelle de l’ambiance d’une personne avant de décider de la suivre.

Entrer Étagèreune application qui vous permet de créer une « vitrine » personnalisée de vos habitudes médiatiques, puis de vous connecter avec d’autres personnes en fonction des films, des émissions, des livres, des jeux et de la musique qu’ils consomment. Elle vous permet également de suivre vos progrès tout en lisant votre livre préféré ou en regardant une émission tendance.

« Si vous observez la culture en général sur Internet, vous verrez qu’elle s’éloigne de la publication de selfies pour se tourner vers des captures d’écran des critiques de mes films, etc. Il s’agit essentiellement d’aller plus en profondeur sur une personne, d’essayer de comprendre ce qu’elle vit… c’est ce que Shelf propose », a déclaré Jad Esber, cofondateur et PDG de Koodos Labs, la startup à l’origine de Shelf, dans une interview.

Esber a grandi en écrivant de la poésie en ligne de manière anonyme, puis a passé les premières années de sa carrière chez YouTube à Londres de 2015 à 2018. Pendant cette période, il a travaillé du côté des créateurs de la filiale de Google, aidant les gens à créer du contenu, à développer leur audience et à monétiser leur travail. C’est à cette époque que YouTube a développé son écosystème de créateurs sur divers marchés émergents en dehors des États-Unis

Après avoir passé plus de trois ans chez Google, ce diplômé de l’Université de Cambridge est retourné dans le monde universitaire en rejoignant l’Université de Harvard pour étudier les tendances des consommateurs sur Internet et étudier Internet de manière académique. Cela l’a finalement aidé à conceptualiser Shelf dans un marché rempli d’applications de médias sociaux comptant des millions et des milliards d’utilisateurs.

« Nous avons créé de très nombreux produits », a déclaré Esber à TechCrunch. « Ils n’ont pas fonctionné avant Shelf, et Shelf est né de ces apprentissages. »

Comment ça marche ?

L’application Shelf, disponible sur iOS et Android, vous permet de connecter vos comptes associés aux médias, notamment Apple Music, Goodreads, Netflix, Spotify et YouTube, puis de créer une page Web « vitrine » personnalisable qui se met à jour automatiquement en fonction de votre progression de consommation. Vous pouvez également ajouter manuellement des liens vers n’importe quel autre service Internet à votre étagère virtuelle, même des liens vers vos articles TechCrunch préférés, que vous pouvez présenter à vos abonnés.

La startup basée à New York prévoit également d’élargir la liste des services pris en charge, notamment Steam pour les joueurs.

«[A]« En tant qu’êtres humains et en tant que personnes en ligne, nous sommes très polyvalents. Nous ne nous intéressons pas seulement à la musique, aux films, aux émissions et à toutes ces choses. L’ajout de la prise en charge de certaines catégories élargira la base d’utilisateurs, mais approfondira en même temps les cas d’utilisation pour les utilisateurs existants », a déclaré Esber.

Vous pouvez choisir une URL pour l’étagère numérique en fonction de vos préférences. De même, l’application vous permet de personnaliser l’interface en modifiant la couleur d’arrière-plan et en déplaçant les éléments selon vos goûts.

Koodos prévoit de monétiser Shelf en proposant de nouvelles options de personnalisation. L’entreprise pourrait également explorer les perspectives de monétisation que l’application fait émerger, a déclaré Esber à TechCrunch.

Contrairement aux applications qui appellent les données à l’aide d’API, Shelf fonctionne indépendamment du fait que la plateforme dispose ou non d’une API propriétaire. En général, lorsque les utilisateurs sélectionnent un service tiers comme Spotify ou Apple Music à partir de l’interface utilisateur de Shelf, ils sont connectés (soit via une redirection vers cette application, soit via un écran contextuel). Une fois l’utilisateur connecté, Esber peut extraire toutes les informations sur la consommation multimédia de cet utilisateur directement depuis l’application.

Esber a également déclaré que la startup n’utilise pas les données que Shelf obtient à partir de la liste des utilisateurs des services sur l’application pour former l’IA, ce qui est devenu une pratique courante parmi les plateformes en ligne de nos jours.

Ce partage de données s’appuie sur une technologie appelée DataMovers, et Koodos a également travaillé avec d’autres applications pour étendre cette solution (bien qu’Esber n’ait pas précisé lesquelles). Il compare DataMover au réseau de transfert de données de la fintech Plaid.

« De la même manière [to Plaid]« Nous permettons également à cet utilisateur d’accéder aux données d’autres applications », a-t-il déclaré.

Crédits image : Laboratoires Koodos

Expérience privée en matière de tests

En plus de permettre aux utilisateurs de créer leurs vitrines pour le public, Shelf a commencé à tester une expérience privée pour certains utilisateurs, qui souhaitent uniquement suivre leur propre consommation de médias sans la partager.

« Nous souhaitons proposer un outil ludique que tout le monde pourra utiliser au fil du temps. Tout le monde possède une étagère dans son salon ou à la maison. Alors, pourquoi tout le monde ne pourrait-il pas avoir la Shelf ? », a déclaré Esber.

Lancée publiquement cet été après sa phase de test bêta à la fin de l’année dernière, Shelf a ajouté un demi-milliard d’articles à ses utilisateurs. Esber a refusé de partager le nombre d’utilisateurs, mais a déclaré que le nombre d’étagères sur l’application augmente de 40 % d’un mois à l’autre et que les utilisateurs visitent Shelf en moyenne cinq fois par semaine pour vérifier ou mettre à jour leurs étagères numériques ou pour suivre les étagères des autres.

Koodos a levé 7 millions de dollars au total auprès d’investisseurs, dont First Round Capital, M13, Blockchain Capital et IDEO, ainsi que des fondateurs d’entreprises comme Zynga et VSCO. L’entreprise compte également parmi ses membres Evan Sharp, cofondateur de Pinterest, Suchit Dash, cofondateur de Dubsmash (aujourd’hui vice-président de Reddit), et les pionniers de la conception de marché à Harvard, les professeurs John Deighton et Scott Kominers.