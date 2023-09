Sheldon Menery, le créateur du format Commander de Magic, est décédé

Sheldon Menery, ancien journaliste du TCG et architecte derrière Magie : le rassemblementLe format multijoueur « Commander » de , est décédé après une longue bataille contre le cancer de la gorge.

Polygone rapporte que l’épouse de Menery, Gretchyn Melde, a partagé la nouvelle de son décès sur Facebook ce matin. Un ardent la magie fan et ancien juge de longue date de la série de compétitions professionnelles du jeu, la magie Pro League, Menery a créé et popularisé le format Commander multijoueur, le transformant en l’un des la magiec’est le plus largement formats joués aux côtés du soutien officiel de Wizards of the Coast. la magie a été créé comme un jeu strictement à deux joueurs, mais Commander – lui-même une variante et un développement du format décontracté « Elder Dragon Highlander » – a transformé le jeu en permettant à six joueurs ou plus de jouer ensemble, en utilisant des jeux surdimensionnés de 100 joueurs. jeux de cartes, le d par une carte de héros unique qui sert de « commandant » du deck.

Menery a finalement aidé à établir le comité des règles du commandant, dont il est resté membre jusqu’à sa mort, ainsi que le groupe consultatif du commandant, guidant le format et conseillant Wizards of the Coast sur les changements de règles et les idées à mesure que Commander grandissait et gagnait en popularité – avec Menery est à l’avant-garde des objectifs du groupe : défendre Commander comme une expérience sociale et décontractée pour amener les joueurs dans le monde de la magie. Mais il faudra attendre 2021 pour que Menery travaille réellement sur la magie à titre officiel, rejoignant l’équipe R&D de Wizards pour la série C les decks de commandement sortis parallèlement au Strixhaven : École des Mages ensemble.

« La perte de Sheldon sera profondément ressentie par tous ceux qui l’ont connu, et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tout le monde. la magie communauté », a déclaré Wizards of the Coast dans un déclaration fournie à Polygon. « Sheldon est une légende dont on se souviendra pendant de nombreuses années et dont l’héritage se perpétuera à travers d’innombrables joueurs. »

