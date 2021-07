Sheldon Cooper dans la vraie vie ? Prodigy, 11 ans, est le deuxième plus jeune diplômé au monde

Le talent n’est pas déterminé par l’âge et il en va de même pour l’intelligence. La preuve que cette affirmation est exacte est un habitant de 11 ans de la ville côtière d’Ostende en Belgique. Le garçon en question, Laurent Simons, est devenu le deuxième plus jeune diplômé au monde. Le plus jeune diplômé est Michael Kearney, 10 ans, qui a obtenu son diplôme en anthropologie de l’Université du Sud de l’Alabama en 1994.

Laurent a terminé ses études secondaires en seulement un an et demi, obtenant un diplôme à l’âge de huit ans. À un âge où la plupart sont occupés à jouer à des jeux vidéo et à regarder des dessins animés, il a ensuite obtenu son diplôme de trois ans en un an seulement. Le prodige a obtenu son baccalauréat en physique de l’Université d’Anvers, il n’a pas seulement obtenu son diplôme, mais il a obtenu la plus haute distinction — summa cum laude. Ses réalisations sont non seulement remarquables, mais aussi impressionnantes.

Laurent a développé un intérêt passionné pour la mécanique classique et la physique quantique il y a un an et a décidé de poursuivre sa passion sans aucune entrave. Pendant ses années de lycée, il vivait avec ses grands-parents en Belgique, ce n’est que maintenant qu’il est retourné vivre chez ses parents aux Pays-Bas. C’est non seulement inspirant mais aussi encourageant de voir de si jeunes enfants poursuivre sans relâche leur passion pour les sciences et acquérir des connaissances.

Alors que le monde est surpris de son intelligence, le jeune est loin de se réjouir de ses réalisations et a de nombreux projets ambitieux pour l’avenir. Dans une interview franche avec le journal néerlandais De Telegraaf, il a déclaré qu’il était plus soucieux d’acquérir des connaissances que d’être le plus jeune à obtenir un baccalauréat. Il a ajouté que la physique quantique n’était que la première étape vers la possibilité de remplacer les parties du corps par des pièces mécaniques et d’atteindre l’immortalité.

