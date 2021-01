En mars 2016, Forbes a déclaré que la valeur nette de M. Adelson avait chuté à 25,2 milliards de dollars , en grande partie à cause de la baisse des revenus des jeux dans son casino géant de Macao, sur la côte sud de la Chine, où les nuées d’hommes d’affaires chinois et de responsables du Parti communiste s’étaient pratiquement asséchées dans une répression de la corruption par le président chinois Xi Jinping. Mais M. Adelson a semblé accepter la perte dans la foulée, et cela n’a eu aucun effet apparent sur son influence politique ou ses résultats financiers. En mars 2019, Forbes a mis sa valeur nette à 35,1 milliards de dollars.

M. Adelson a grandi dur, un gamin des rues de l’époque de la dépression qui colportait les journaux et combattait les fous à Boston. Insensible aux risques, aux rivaux ou à la loi, il a bâti une fortune estimée par Forbes en 2014 à 36,6 milliards de dollars et par Bloomberg Billionaires Index à 40,8 milliards de dollars, faisant de lui la huitième ou neuvième personne la plus riche du monde.

La cause était des complications du lymphome non hodgkinien, une forme de cancer du sang, a déclaré mardi son entreprise, Las Vegas Sands, dans un communiqué. Il ne dit pas où il est mort.

Sheldon G.Adelson, le fils d’un chauffeur de taxi qui a construit le plus grand empire mondial de casinos et d’hôtels de villégiature à Las Vegas, Macao, Singapour et d’autres hauts lieux du jeu et a utilisé sa vaste richesse pour promouvoir les programmes politiques de droite en Amérique et en Israël, est décédé lundi. nuit. Il avait 87 ans.

Son trajet vers la richesse avait été plus de montagnes russes que d’escalator, de toute façon. Après avoir rendu public le Sands en 2004, sa valeur nette a augmenté pendant deux ans d’un million de dollars de l’heure – week-ends, jours fériés et nuits compris. En quelques mois en 2009, il est passé de 30 milliards de dollars à 2 milliards de dollars. Mais en 2013, il avait tout récupéré, avec des milliards à revendre. Souvent, la caisse enregistreuse sonnait jusqu’à 2 millions de dollars de l’heure.

En chemin, il a attiré d’innombrables joueurs et vacanciers dans son archipel de complexes fantastiques avec des canaux sur le thème vénitien, des gondoles motorisées, des gondoliers chantants et des répliques de Campanile de Saint-Marc et le pont du Rialto, le tout pour soutenir des hectares de machines à sous et de roulettes, de somptueux spectacles au sol et les hôtels les plus grands et les plus gaudi de la planète.

M. Adelson est devenu l’un des gros dépensiers politiques des États-Unis – le plus grand donateur aux élections de 2012 – à la suite de la décision de la Cour suprême. Décision de Citizens United en 2010, qui a supprimé de nombreuses limites sur les contributions politiques en tant qu’infractions inconstitutionnelles à la liberté d’expression.

En mai 2016, après que Donald J.Trump soit devenu le candidat républicain présomptif à la présidence, M. Adelson lui a dit lors d’une réunion privée à Manhattan qu’il était prêt à contribuer davantage pour l’aider à l’élire qu’il ne l’avait donné à une campagne précédente, une somme qui pourrait dépasser 100 millions de dollars, selon deux républicains ayant une connaissance directe de l’engagement de M. Adelson. Il a finalement donné à la campagne présidentielle de Trump seulement 25 millions de dollars, mais était toujours son plus grand donateur.

M. Trump, qui avait balayé les primaires avec une facilité étonnante, s’était appuyé pendant près d’un an sur sa propre richesse et ses petites contributions électorales. Mais il a dit à l’époque qu’il aurait peut-être besoin d’un milliard de dollars pour la campagne électorale générale. De nombreux contributeurs les plus riches du Parti républicain, y compris Charles G. et David H. Koch, ont indiqué qu’il était peu probable qu’ils soutiennent M. Trump, de sorte que l’engagement de M. Adelson a considérablement stimulé sa campagne.