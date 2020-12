Shelby Tribble a accueilli son premier bébé avec son petit ami Sam Mucklow le mois dernier.

Et la nouvelle maman a naturellement été laissée remplie de colère après qu’un troll en ligne ait ciblé son nouveau-né, Abel, sur Instagram mercredi.

La star de TOWIE, Shelby, 27 ans, a révélé qu’un méchant guerrier au clavier avait laissé un commentaire ignoble sous un claquement de doigt sur le paquet de joie et avait fait des commentaires déplacés sur l’apparence du petit garçon.

L’utilisateur des médias sociaux a écrit sous un cliché d’Abel dans son berceau vêtu d’une tenue adorable: « la chose la plus moche que j’ai vue. »

Dégoûtée par le message, Shelby a republié le commentaire sur ses histoires Instagram et a écrit: « Je suis tellement en colère. Comment un humain vil ose-t-il écrire cela à propos de mon innocent garçon magnifique.







«J’espère qui que vous soyez, vous retournerez dans votre triste petit trou et disparaissez!

« Celui qui est derrière ce compte, je sais probablement qui c’est, peu importe si ce n’est pas le cas, vous êtes un être humain dégoûtant. »







La beauté d’ITVbe s’est ensuite rendue sur son compte pour partager une vidéo, dans laquelle elle a déclaré: «Merci à tous ceux qui ont pris le temps de signaler ce compte et d’envoyer de jolis messages.

« Je ne laisserais pas la pêche à la traîne me déranger d’habitude, c’est vrai, mais j’ai appris à y faire face. Je me contente de bloquer et d’ignorer.

« Mais ce que je n’ignorerai pas, c’est le fait que quelqu’un a écrit ça sur mon petit garçon innocent et je pense que c’est dégoûtant. »







Le 17 novembre, Sam a annoncé l’heureuse nouvelle qu’il était devenu père dans une déclaration publiée sur son histoire Instagram.

Il a déclaré aux fans: « Shelby et notre magnifique petit garçon sont tous les deux bien et en bonne santé. »







Sam a ensuite expliqué que Shelby n’avait pas eu de «travail simple», ajoutant: «Elle est à l’hôpital depuis 5 jours aujourd’hui! Elle a été un soldat absolu».

Le fier papa a ensuite remercié le personnel de l’hôpital pour avoir pris soin de Shelby et de leur nouveau bébé, en écrivant: « Tant de personnel adorable que nous avons tellement de chance d’avoir le NHS England. »

