Shelby Rogers rencontre Daria Kasatkina avec un œil sur le premier titre WTA

L’Américaine non classée Shelby Rogers a maintenu son spectacle dominant à la Silicon Valley Classic samedi en battant Veronika Kudermetova 6-3 6-4 en demi-finale, se mettant en lice pour son premier titre en carrière. Lors de sa première apparition dans une finale en six ans dimanche, la numéro 45 mondiale rencontrera la septième tête de série Daria Kasatkina, qui a battu la numéro quatre mondiale Paula Badosa d’Espagne 6-2 6-4 dans l’autre demi-finale.

Le grand frappeur Rogers, 29 ans, a battu l’ancienne championne de l’US Open Bianca Andreescu, la tête de série Maria Sakkari et la quart de finaliste de Wimbledon Amanda Anisimova lors de ses tours précédents et n’a pas encore perdu un set lors de l’événement WTA 500 à San Jose, en Californie.

“Incroyable, je veux dire que c’est la position dans laquelle vous voulez être chaque semaine”, a déclaré Rogers. “C’est pour ça qu’on s’entraîne. Même si vous vous sacrifiez et travaillez, c’est agréable de voir tout cela se mettre en place.

« Je m’amuse et je m’amuse. Et je pense que c’est probablement l’une des semaines les plus amusantes que j’ai eues en tournée. Cela en dit long sur la raison pour laquelle je joue si bien. Quand je suis détendu et que je m’amuse, de bonnes choses arrivent.



Kasatkina a également connu une bonne semaine et a battu la championne de Wimbledon Elena Rybakina, et deux des 10 meilleures joueuses de la numéro six mondiale Aryna Sabalenka et Badosa en route vers sa première finale de la saison 2022 et sa deuxième consécutive à San Jose.

“Jouer deux fois de suite en finale ici à San Jose signifie que c’est un endroit spécial pour moi et donc je suis vraiment heureux”, a déclaré Kasatkina, 12e au classement, qui reviendra dans le top 10 avec une victoire dimanche.

“Je l’aime”, a déclaré Kasatkina à propos de Rogers. “C’est une personne formidable et je suis vraiment heureuse de partager cette journée et ce moment spécial avec elle de l’autre côté du terrain et de créer de bons souvenirs. Mais, bien sûr, sur le terrain, nous allons nous battre les uns contre les autres.

