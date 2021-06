Shelby Houlihan, espoir olympique américain, testé positif aux stéroïdes

Une coureuse de demi-fond américaine dominante dit qu’elle a été interdite pendant quatre ans après avoir été testée positive pour un stéroïde anabolisant qui, selon elle, provenait d’un burrito.

Shelby Houlihan, championne nationale en titre et détentrice du record américain du 1 500 et du 5 000 mètres, a écrit lundi sur les réseaux sociaux qu’elle avait été provisoirement interdite par l’Athletic Integrity Unit après avoir été testée positive à la nandrolone, qui a été trouvée dans le porc.

Houlihan a déclaré qu’elle avait fait appel de la décision devant le Tribunal arbitral du sport et qu’elle avait été informée vendredi qu’elle n’acceptait pas son explication.

« Je me sens complètement dévasté, perdu, brisé, en colère, confus et trahi par le sport même que j’ai aimé et dans lequel je me suis investi juste pour voir à quel point j’étais bon », a écrit le joueur de 28 ans dans un post Instagram.

« Je veux être très clair. Je n’ai jamais pris de substances améliorant la performance. Et cela inclut ce dont on m’accuse. »

L’AIU – qui gère le programme antidopage de l’instance dirigeante internationale de l’athlétisme, World Athletics – n’avait pas annoncé l’interdiction de Houlihan lundi soir. Les porte-parole du groupe n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

La nouvelle arrive moins d’une semaine avant le début des essais olympiques américains à Eugene, Oregon, et un peu plus d’un mois avant les Jeux olympiques de Tokyo 2021, où Houlihan devait se battre pour une médaille.

Jerry Schumacher, qui entraîne Houlihan au sein du Bowerman Track Club, a qualifié l’interdiction de Houlihan de « grande tragédie dans l’histoire de la course de fond américaine », tout en fustigeant également les organisations internationales qui promulguent et appliquent les réglementations antidopage.

« Tout au long de ce processus, nous étions convaincus que la vérité mènerait à la justice », a-t-il écrit dans une lettre publiée sur le site Web du club. « Ce que j’ai appris à la place, c’est que les autorités antidopage sont d’accord pour condamner des athlètes innocents tant que neuf condamnations sur dix sont légitimes. C’est faux. »

Douze fois All-American à Arizona State, Houlihan s’était imposé ces dernières années comme l’un des meilleurs talents des États-Unis sur les moyennes distances, en particulier le 1 500 mètres.

