Shekhar Suman se transforme en sosie de MC Stan, laisse tout le monde en grand écart

Shekhar Suman a diverti les concurrents de Bigg Boss 16 avec son avatar MC Stan dans le segment Bigg Bulletin avec Shekhar Suman de l’émission de téléréalité. Il a jeté un coup d’œil sur les concurrents et les a rôtis à travers son rap en disant: “Kyunki socha na tha aisa din aayega, Shekhar Suman Mc Stan ban jaayega.”

L’acteur principal a souligné Shalin Bhanot et la façon dont il a créé la chimie avec Tina Datta et Sumbul Touqeer. Il a également commenté Archana Gautam, disant qu’elle avait utilisé un traitement pour la longueur des cheveux mais qu’elle l’avait utilisé sur sa langue et qu’elle avait maintenant poussé.





Il a fait des commentaires sarcastiques alors qu’elle continuait à se disputer avec l’un ou l’autre des candidats et n’a jamais suivi les règles établies par Bigg Boss. Shekhar a également commenté Shalin, disant qu’il établit des liens avec Tina, Sumbul et Soundarya Sharma. Son style de rap unique a laissé tout le monde en deux.

Pendant ce temps, le finaliste de Bigg Boss 15, Pratik Sehajpal, est apparu en tant qu’invité dans Bigg Buzz. Lorsque Krushna lui a demandé de nommer qui il considérait comme les trois meilleurs candidats cette saison, Pratik a nommé Archana Gautam, Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary.

Parlant des autres concurrents, Pratik a déclaré que Nimrit Kaur Ahluwalia vit toujours dans la première semaine de Bigg Boss car elle ne se rend pas compte que beaucoup de temps s’est écoulé et qu’il est temps qu’elle commence à se concentrer uniquement sur son jeu au lieu de jouer en groupe. . “Nimrit vit encore dans la première semaine de la maison lorsqu’elle est entrée dans la maison et est devenue la première capitaine de la saison. Je pense qu’elle devrait être obligée de faire toutes les tâches de la maison par elle-même afin qu’elle ouvre les yeux. et se réveille un peu. Nimrit n’a pas la qualité pour être gagnante ou même finaliste de l’émission. Elle manque de confiance et d’honnêteté. Elle pense jouer la sécurité en restant dans un groupe mais cela ne fonctionne pas dans ce maison », a-t-il ajouté.

Partageant son point de vue sur Soundarya Sharma, Pratik a déclaré: “Soundarya est très intelligente, elle pensait qu’elle atteindrait la finale grâce à Gautam Vig mais après avoir été éliminée, elle est très confuse. Je sens qu’elle joue à un jeu très intelligent en ce moment car elle est s’entendre avec le gang de Nimrit car ils sont majoritaires ainsi qu’avec Archana pour le contenu et les images. C’est définitivement un renard très rusé. (Avec les contributions de l’IANS)

LIRE | Bigg Boss 16: Kajol révèle que Salman Khan l’a trompée pendant le tournage de Pyaar Kiya To Darna Kya