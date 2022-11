Shekhar Suman se penche sur l’hygiène de Tina Datta et qualifie tous les candidats de “faux”

C’est le moment de la semaine où les colocataires doivent payer pour leurs actions en tant qu’acteur vea rsatile et maître rôti Shekhar Suman est de retour avec un autre épisode divertissant de Bigg Bulletin avec Shekhar Suman sur COLORS’ Bigg Boss 16.

Cette fois, l’acteur apporte une touche musicale en montrant ses talents de chanteur alors qu’il rôtit les concurrents avec un Qawwali spécial Bigg Boss. Il renverse des haricots pour lesquels les colocataires ne sont pas prêts. Grâce à cela, Soundarya Sharma, qui est végétalienne, découvre que le lait d’amande qui lui a été offert par Shalin n’était en fait pas du lait d’amande.





Dans le clip, Shekhar Suman a chanté : « Bigg Boss ke ghar mein, sab dikhte nek hain, andar jo jhanko toh, har koi fake hai. Jhagde mein yeh log seedha gaali pe aate hain (quand ils se battent, ils finissent par les uns les autres)… » Il a également parlé de l’hygiène de Tina Datta et s’en est pris à elle.





Dans andaaz musical, Suman a partagé ses réflexions sur le comportement de Priyanka envers Ankit et cela a conduit à une prise de bec entre le couple supposé. Ankit interroge Priyanka sur son comportement, ce à quoi Priyanka dit avec défi cela parce qu’Ankit ne répond pas ou est silencieuse la plupart du temps et cela la déclenche. Par son attitude calme, Ankit essaie d’expliquer à Priyanka que chaque conversation n’a pas besoin d’être un combat mais pourrait être une discussion normale, bien que cette explication ne soit pas appréciée par Priyanka, elle dit qu’elle essaiera de changer. Les prochains épisodes révéleront en fait si elle pense ce qu’elle dit.

Le plus grand drame de l’épisode se déroule lorsqu’un Archana provocant refuse de purger la punition infligée par Bigg Boss pour avoir dormi pendant la journée. Cinq concurrents, dont Archana, Saundarya, Shalin, Priyanka et Ankit, dormaient pendant la journée et malgré l’avertissement du maître, ils ont continué à dormir. Irrité par leur violation des règles, Bigg Boss leur donne une punition que les autres colocataires éclaboussent d’eau sur les concurrents susmentionnés. Archana refuse de purger la peine en déclarant qu’elle tombera malade si de l’eau est éclaboussé sur elle.

Lire|Bigg Boss 16 : Salman Khan veut espionner Vicky Kaushal s’il se transforme en fantôme, Katrina Kaif réagit

Le comportement d’Archana ne va pas bien avec Bigg Boss qui décide de punir toute la maison. Il reste à voir quelle punition les colocataires recevront. Au milieu de tout ce chaos, l’épée de l’élimination est suspendue au-dessus de la tête des candidats nominés. L’épisode de ce soir révélera qui finit par quitter la maison après un long voyage de près de deux mois.