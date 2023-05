Shekhar Suman fait une confession sur la relation de son fils Adhyayan Suman avec Kangana Ranaut; admet que ce n’était pas sa faute

Shekhar Suman parle de la relation brisée de son fils Adhyayan Sunna avec Kangana Ranaut, admet que ce n’était pas sa faute non plus et pense que beaucoup de soupçons et d’interférences d’amis ont brisé leur relation. Shekhar Suman a même admis qu’il était conscient de ce qui n’allait pas dans leur relation, mais il n’a jamais interrompu et a laissé son fils s’en occuper comme un homme. Dans sa récente conversation avec Bollywood Hungama, Shekhar Suman a déclaré qu’il n’avait jamais parlé à Kangana de leur combat et qu’il avait seulement donné à son fils la force de lutter contre le mal.

Shekhar Suman dit que Kangana n’était PAS en faute dans sa relation avec son fils Adhyayan Suman.

Cela dit, Shekhar a même dit qu’il voulait mettre fin à leur relation. « Je ne suis jamais contre aucune relation. Je n’étais pas contre sa relation avec Kangana. Je pense que c’est une phase de la vie; parfois tu réussis dans ta première relation, et parfois tu échoues. Personne ne veut échouer dans sa première relation. Mais la société aime drame. Les gens auraient voulu que la relation entre Kangana et Adhyayan se termine. Parfois, même vos amis ne veulent pas votre bonheur. Shekhar l’a même mentionné lorsqu’on lui a demandé de qui était la faute, il pensait que c’était ce qui avait interrompu leur relation. « Ce n’était pas la faute de Kangana. C’était la faute aux circonstances parce qu’il s’est passé des choses qui n’étaient pas censées arriver. Il doit toujours se terminer sur une bonne note. De plus, si, par erreur, Adhyayan disait quelque chose qu’il n’aurait pas dû dire, il s’excusait. Il n’a de colère contre personne ».

Kangana et Adhyayan étaient dans une relation il était une fois, et pendant la bataille juridique avec Hrithik, Adhyayan a fait des révélations choquantes sur Kangana lui faisant de la magie noire dans leur relation et qui l’affectent mentalement beaucoup, et autrement, et elle n’a fait que rire dit que la chasse aux sorcières était à la mode en Inde.