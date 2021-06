Shekhar Suman écrit une note déchirante après le décès de sa mère

L’acteur et animateur Shekhar Suman a perdu sa mère le 17 juin. Shekar a profité de ses réseaux sociaux pour partager la nouvelle dévastatrice avec ses fans et ses abonnés. Dans une note déchirante, Shekhar a déclaré qu’il se sentait «orphelin et dévasté» après le décès de sa mère.

« Ma mère bien-aimée que j’aimais le plus au monde est partie pour sa demeure céleste yday.je me sens orpheline et dévastée.Merci Maman d’être là pour nous tous tout le temps.tu me manqueras jusqu’à mon dernier souffle. Merci à tous pour vos prières et vos bénédictions », a écrit Shekhar dans son tweet.

Ma mère bien-aimée que j’aimais le plus au monde est partie pour sa demeure céleste yday.je me sens orpheline et dévastée.Merci Maman d’être là pour nous tous tout le temps.tu me manqueras jusqu’à mon dernier souffle. Merci à tous pour vos prières et bénédictions – Shekhar Suman (@shekharsuman7) 18 juin 2021

Tout en partageant une vidéo de lui exécutant les derniers rites pour sa mère, Shekar a écrit: « Le dernier adieu.

L’adieu final.. Le plus douloureux. Les larmes dans mes yeux ne tarira jamais Maman. pic.twitter.com/PzepaTa5B3 – Shekhar Suman (@shekharsuman7) 19 juin 2021

Shekhar a également partagé une photo de sa famille et de lui-même.

Pranaam Ma…meri janam janmantar ki Ma..mere har janam mein hone https://t.co/o82XCFcHTa.meri achi sachchi sundar Ma. pic.twitter.com/7ieNj4Zfyb – Shekhar Suman (@shekharsuman7) 19 juin 2021

Les fans de Shekar ont exprimé leurs condoléances pour sa perte et lui ont demandé de rester fort. « Shekhar ji, je suis vraiment désolé pour votre perte. Une mère est de loin la personne la plus importante dans la vie d’un enfant et quel que soit notre âge, nous sommes toujours des enfants pour nos parents. Le lien est incassable et la perte insupportable. Les choses seront très crues pour le moment, mais soyez forts », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre écrivait : « Perdre des parents à tout âge est difficile à digérer et ce vide sera là toute la vie. J’ai perdu mon père en décembre 2020 et quelque part je se sentir déconnecté après sa mort. Om Shanti Om Shanti.

En réponse à l’un des tweets, Shekhar a écrit : « Le cœur brisé. Difficile de supporter la douleur. »

La mère de l’acteur était malade depuis quelques jours. Plus tôt cette semaine, il a tweeté : « Ma mère est extrêmement critique. Mon cœur se serre. Elle mène une bataille acharnée. Je prie le Seigneur Shiva de lui donner la force de se sortir de cette crise. J’ai besoin de vos prières.

Shekhar avait partagé plus tôt cette année que sa mère était vaccinée. Il a dit : « J’ai emmené ma mère se faire vacciner à l’hôpital d’Ambani. Beaucoup de soulagement. Dieu est grand.